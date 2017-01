〔情報ＢＯＸ〕ＥＣＢの政策金利の推移（1999年─2012年7月）

[5日 ロイター] 欧州中央銀行(ECB)は5日、主要政策金利であるリファイナ ンス金利を25ベーシスポイント(bp)引き下げ、過去最低水準となる0.75% とした。 同時に、下限金利の中銀預金金利と上限金利の限界貸出金利も25bp引き下げ、 中銀預金金利はゼロ%、限界貸出金利は1.5%とした。 以下は、1999年1月1日以降のECBの政策金利の推移。 時期 金利変更幅 政策金利水準(%) JAN 1, 1999 -- 3.00 pct APR 8, 1999 down 50 bps 2.50 pct 引き締めサイクル NOV 4, 1999 up 50 bps 3.00 pct FEB 3, 2000 up 25 bps 3.25 pct MAR 16, 2000 up 25 bps 3.50 pct APR 27, 2000 up 25 bps 3.75 pct JUN 8, 2000 up 50 bps 4.25 pct AUG 31, 2000 up 25 bps 4.50 pct OCT 5, 2000 up 25 bps 4.75 pct 緩和サイクル MAY 10, 2001 down 25 bps 4.50 pct AUG 30, 2001 down 25 bps 4.25 pct SEP 17, 2001 down 50 bps 3.75 pct NOV 8, 2001 down 50 bps 3.25 pct DEC 5, 2002 down 50 bps 2.75 pct MAR 6, 2003 down 25 bps 2.50 pct JUNE 5, 2003 down 50 bps 2.00 pct 引き締めサイクル DEC 1, 2005 up 25 bps 2.25 pct MARCH 2, 2006 up 25 bps 2.50 pct JUNE 8, 2006 up 25 bps 2.75 pct AUG 3, 2006 up 25 bps 3.00 pct OCT 5, 2006 up 25 bps 3.25 pct DEC 7, 2006 up 25 bps 3.50 pct MARCH 8, 2007 up 25 bps 3.75 pct JUNE 6, 2007 up 25 bps 4.00 pct JULY 3, 2008 up 25 bps 4.25 pct 緩和サイクル OCT 8, 2008 down 50 bps 3.75 pct NOV 6, 2008 down 50 bps 3.25 pct DEC 4, 2008 down 75 bps 2.50 pct JAN 15, 2009 down 50 bps 2.00 pct MAR 5, 2009 down 50 bps 1.50 pct APR 2, 2009 down 25 bps 1.25 pct MAY 13, 2009 down 25 bps 1.00 pct 引き締めサイクル APR 7, 2011 up 25 bps 1.25 pct JULY 7, 2011 up 25 bps 1.50 pct 緩和サイクル NOV 3, 2011 down 25 bps 1.25 pct DEC 8, 2011 down 25 bps 1.00 pct JUL 5, 2012 down 25 bps 0.75 pct