〔今週の主要材料〕海外市場

日本時間はＧＭＴプラス９時間 米東部標準時間はＧＭＴマイナス４時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【７月２３日─２７日の海外経済指標】 予想 前回 ２３日（月） １２３０ＧＭＴ ６月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] （指数） N/A -0.45 ２４日（火） ０２３０ＧＭＴ ７月中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ）[CNPMIF=ECI] ０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] （指数） 46.5 46.4 （6月改定） ０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] （指数） 45.3 45.1 （6月改定） ０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] （指数） 47.2 47.1 （6月改定） １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] (前月比、％) N/A 0.8 ２５日（水） ０１３０ＧＭＴ 第２・四半期豪ＣＰＩ（連邦統計局）[AUCPIQ=ECI] （前期比、％） 0.6 0.1 （前年比、％） 1.3 1.6 トリム平均値（前期比、％）0.6 0.3 トリム平均値（前年比、％）1.9 2.2 ０８００ＧＭＴ ７月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] （業況指数） 104.8 105.3 （現況指数） 113.0 113.9 （期待指数） 96.7 97.3 ０８３０ＧＭＴ 第２・四半期英ＧＤＰ速報値（国立統計局）[GBGDP=ECI] （前期比、％） -0.2 -0.3 （前年比、％） -0.3 -0.2 （Q1確報） １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １４００ＧＭＴ ６月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] （年率、100万戸） 0.370 0.369 ２６日（木） ０６００ＧＭＴ ６月独輸入物価指数（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] （前月比、％） -0.8 -0.7 （前年比、％） 2.0 2.2 ０６００ＧＭＴ ８月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] （指数） 5.8 5.8 ０８００ＧＭＴ ６月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] （前年比、％） 2.9 2.9 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２３０ＧＭＴ ６月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] （前月比、％） 0.3 1.3 （輸送機器除く／前月比、％） 0.0 0.7 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） N/A 0.9 １４００ＧＭＴ ６月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] （指数） N/A 101.1 （前月比、％） 0.2 5.9 ６月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] ２７─３１日 ０６００ＧＭＴ ６月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] （前月比、％） N/A -0.3 （前年比、％） N/A -1.1 ２７日（金） １２３０ＧＭＴ 第２・四半期米ＧＤＰ速報値 [USGDPR=ECI] （前期比年率、％） 1.4 1.9 デフレーター 1.6 2.0 （Q1確報） １３５５ＧＭＴ ７月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI] （指数） 72.0 72.0 （7月速報） ７月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] （前月比、％） 0.4 -0.1 （前年比、％） 1.7 1.7 ＥＵ基準（前月比、％） 0.4 -0.2 （前年比、％） 1.9 2.0 （6月改定） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【７月２３日─２７日の海外行事予定】 ２３日（月） １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ２３００ＧＭＴ ラスキンＦＲＢ理事が「コミュニティバンキング」について講演 （ボウルダー、コロラド州） ２４日（火） ０３０５ＧＭＴ スティーブンス豪中銀総裁が昼食会で講演（シドニー） １２４５ＧＭＴ バーナンキＦＲＢ議長が「育児教育」について講演（事前録画ビデオ） （Children's Defense Fund National の会議、シンシナティ) １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １５３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 １７００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 ２５日（水） ０８００ＧＭＴ ＥＣＢの四半期銀行融資調査 １７００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 ２１００ＧＭＴ ニュージーランド中銀、政策金利発表 タイ中銀金融政策決定会合 ノワイエ仏中銀総裁が「欧州金融危機の解決」に関する会合で講演（ダブリン） ２６日（木） １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １７００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 フィリピン中銀金融政策決定会合 ＥＵ財務相理事会（予算会合） ２７日（金） ２８日（土） ２９日（日） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ［東京 ２３日 ロイター］