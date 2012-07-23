＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 7月23日─7月30日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２３日（月） １２３０ＧＭＴ ６月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] （指数） N/A -0.45 ２４日（火） ０２３０ＧＭＴ ７月中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ）[CNPMIF=ECI] ０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] （指数） 46.5 46.4 （6月改定） ０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] （指数） 45.3 45.1 （6月改定） ０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] （指数） 47.2 47.1 （6月改定） １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] (前月比、％) N/A 0.8 ２５日（水） ０１３０ＧＭＴ 第２・四半期豪ＣＰＩ（連邦統計局）[AUCPIQ=ECI] （前期比、％） 0.6 0.1 （前年比、％） 1.3 1.6 トリム平均値（前期比、％）0.6 0.3 トリム平均値（前年比、％）1.9 2.2 ０８００ＧＭＴ ７月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] （業況指数） 104.8 105.3 （現況指数） 113.0 113.9 （期待指数） 96.7 97.3 ０８３０ＧＭＴ 第２・四半期英ＧＤＰ速報値（国立統計局）[GBGDP=ECI] （前期比、％） -0.2 -0.3 （前年比、％） -0.3 -0.2 （Q1確報） １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １４００ＧＭＴ ６月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] （年率、100万戸） 0.370 0.369 ２６日（木） ０６００ＧＭＴ ６月独輸入物価指数（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] （前月比、％） -0.8 -0.7 （前年比、％） 2.0 2.2 ０６００ＧＭＴ ８月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] （指数） 5.8 5.8 ０８００ＧＭＴ ６月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] （前年比、％） 2.9 2.9 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２３０ＧＭＴ ６月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] （前月比、％） 0.3 1.3 （輸送機器除く／前月比、％） 0.0 0.7 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） N/A 0.9 １４００ＧＭＴ ６月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] （指数） N/A 101.1 （前月比、％） 0.2 5.9 ６月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] ２７日（金） １２３０ＧＭＴ 第２・四半期米ＧＤＰ速報値 [USGDPR=ECI] （前期比年率、％） 1.4 1.9 デフレーター 1.6 2.0 （Q1確報） １３５５ＧＭＴ ７月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI] （指数） 72.0 72.0 （7月速報） ７月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] （前月比、％） 0.4 -0.1 （前年比、％） 1.7 1.7 ＥＵ基準（前月比、％） 0.4 -0.2 （前年比、％） 1.9 2.0 （6月改定） ３０─３１日 ０６００ＧＭＴ ６月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] （前月比、％） N/A -0.3 （前年比、％） N/A -1.1 ３０日（月） ０７００ＧＭＴ 第２・四半期スペインＧＤＰ速報値 ０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] （業況感指数） N/A -0.94 （景況感指数） N/A 89.9 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━