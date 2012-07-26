＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 7月26日─8月2日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２６日（木） ０６００ＧＭＴ ６月独輸入物価指数（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] （前月比、％） -0.8 -0.7 （前年比、％） 2.0 2.2 ０６００ＧＭＴ ８月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] （指数） 5.8 5.8 ０８００ＧＭＴ ６月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] （前年比、％） 2.9 2.9 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （7/21までの週、1000件） 380 386 １２３０ＧＭＴ ６月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] （前月比、％） 0.4 1.3 （輸送機器除く／前月比、％） 0.0 0.7 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） N/A 0.9 １４００ＧＭＴ ６月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] （指数） N/A 101.1 （前月比、％） 0.2 5.9 ６月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] ２７日（金） １２３０ＧＭＴ 第２・四半期米ＧＤＰ速報値 [USGDPR=ECI] （前期比年率、％） 1.5 1.9 デフレーター 1.6 2.0 （Q1確報） １３５５ＧＭＴ ７月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI] （指数） 72.0 72.0 （7月速報） ７月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] （前月比、％） 0.4 -0.1 （前年比、％） 1.7 1.7 ＥＵ基準（前月比、％） 0.4 -0.2 （前年比、％） 1.9 2.0 （6月改定） ３０─３１日 ０６００ＧＭＴ ６月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] （前月比、％） N/A -0.3 （前年比、％） N/A -1.1 ３０日（月） ０７００ＧＭＴ 第２・四半期スペインＧＤＰ速報値 ０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] （業況感指数） N/A -0.94 （景況感指数） N/A 89.9 ３１日（火） ０６４５ＧＭＴ ６月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] （前月比、％） N/A 0.4 ０７５５ＧＭＴ ７月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] （失業者数増減・季調済／1000人） N/A 7 （失業者数・季調前／100万人） N/A 2.8 （失業率・季調済／％） N/A 6.8 ０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] （前年比、％） N/A 2.4 ０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] （％） N/A 11.1 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １２３０ＧＭＴ 第２・四半期米雇用コスト指数（労働省）[USEMPC=ECI] （前期比、％） 0.5 0.4 １２３０ＧＭＴ ６月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] （個人所得／前月比、％） 0.4 0.2 （個人消費支出／前月比、％） 0.1 0.0 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A -0.2 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.2 0.1 １３００ＧＭＴ ５月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] （季調済前月比、％) N/A 0.7 （季調前前月比、％) N/A 1.3 （前年比、％) N/A -1.9 １３４５ＧＭＴ ７月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] （指数） 52.5 52.9 １４００ＧＭＴ ７月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] （指数） 62.0 62.0 ８月 １日（水） ０１００ＧＭＴ ７月中国製造業ＰＭＩ（物流購買連合会）[CNPMIB=ECI] N/A 50.2 ０２３０ＧＭＴ ７月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI] ０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] （指数） N/A 44.1 （7月速報） １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２１５ＧＭＴ ７月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] （増減、1000人） N/A 176 １２５８ＧＭＴ ７月米製造業ＰＭＩ確報値（マークイット）[USPMIM=ECI] （指数） 52.0 51.8 （7月速報） １４００ＧＭＴ ７月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] （指数） 50.2 49.7 １４００ＧＭＴ ６月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] （前月比、％） 0.4 0.9 ７月米自動車販売台数 ２日（木） ０１３０ＧＭＴ ６月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] （前月比、％） N/A 0.5 ０１３０ＧＭＴ ６月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] （10億豪ドル） N/A -0.285 ０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] （前月比、％） N/A -0.5 （前年比、％） N/A 2.3 １１３０ＧＭＴ ７月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] （1000人） N/A 37.6 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （7/28までの週、1000件） N/A N/A １４００ＧＭＴ ６月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] （前月比、％） N/A 0.7 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━