＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 8月6日─13日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ６日（月） なし ７日（火） ０８３０ＧＭＴ ６月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] （前月比、％） -3.4 1.0 （前年比、％） -5.0 -1.6 ０８３０ＧＭＴ ６月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] （前月比、％） -4.1 1.2 （前年比、％） -5.6 -1.7 ０９００ＧＭＴ 第２・四半期イタリアＧＤＰ速報値 １０００ＧＭＴ ６月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] （前月比、％） -1.0 0.6 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １９００ＧＭＴ ６月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] （前月比増、10億ドル） 11.00 17.12 ８日（水） ０６００ＧＭＴ ６月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] （億ユーロ） 150 150 ０６４５ＧＭＴ ６月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A -5.3 １０００ＧＭＴ ６月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] （前月比、％） -0.8 1.6 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ 第２・四半期米労働生産性・単位労働コスト速報値 （労働省）[USLCTS=ECI] （労働生産性／前期比、年率％） 1.4 -0.9 （単位労働コスト／前期比、年率％） 0.5 1.3 （Q1改定） ９日（木） ０１３０ＧＭＴ ７月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] 就業者数増減（前月比、万人） 1.0 -2.7 失業率（％） 5.3 5.2 ０１３０ＧＭＴ ７月中国ＣＰＩ、ＰＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI] ＣＰＩ（前年比、％）[CNCPI=ECI] N/A 2.2 ＰＰＩ（前年比、％）[CNPPI=ECI] N/A -2.1 ０５３０ＧＭＴ ７月中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局）[CNIO=ECI] 小売売上高（前年比、％）[CNRSL=ECI] N/A 13.7 鉱工業生産（前年比、％）[CNIO=ECI] N/A 9.5 固定資産投資（年初来前年比、％）[CNUFAI=ECI] N/A 20.4 ０８３０ＧＭＴ ６月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] （10億ポンド） -8.63 -8.36 １２３０ＧＭＴ ６月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] （10億ドル） -47.5 -48.68 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （8/4までの週、1000件） 370 365 １４００ＧＭＴ ６月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] （前月比、％） 0.3 0.3 １０日（金） ０６００ＧＭＴ ７月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] （前月比、％） 0.4 0.4 （前年比、％） 1.7 1.7 ＥＵ基準（前月比、％） 0.4 0.4 （前年比、％） 2.0 2.0 （7月速報） ０６４５ＧＭＴ ６月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] （前月比、％） 0.4 -1.9 ０８３０ＧＭＴ ７月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] 投入（前月比、％） 1.5 -2.2 （前年比、％） 1.5 -2.3 産出（前月比、％） 0.1 -0.4 （前年比、％） 2.1 2.3 １２３０ＧＭＴ ７月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] （輸入物価／前月比、％） 0.1 -2.7 （輸出物価／前月比、％） 0.0 -1.7 １８００ＧＭＴ ７月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] （10億ドル） 130 -60.00 ７月中国貿易統計[CNTRD=ECI] 輸出（前年比、％）[CNEXP=ECI] N/A 11.3 輸入（前年比、％）[CNIMP=ECI] N/A 6.3 貿易収支（10億ドル）[CNTRD=ECI] N/A 31.7 １０─１５日 ７月中国新規融資（中国人民銀行）[CNNYL=ECI] 新規融資額（10億元） N/A 919.8 新規融資伸び率（前年比、％） N/A 16.0 Ｍ２伸び率（前年比、％） N/A 13.6 １３日（月） ０６４５ＧＭＴ ６月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] （10億ユーロ） N/A -4.1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━