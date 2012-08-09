＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 8月9日─16日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ９日（木） ０５３０ＧＭＴ ７月中国主要指標（国家統計局） 小売売上高（前年比、％）[CNRSL=ECI] 13.7 13.7 鉱工業生産（前年比、％）[CNIO=ECI] 9.8 9.5 固定資産投資（年初来前年比、％）[CNUFAI=ECI] 20.5 20.4 ０８３０ＧＭＴ ６月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] （10億ポンド） -8.63 -8.36 １２３０ＧＭＴ ６月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] （10億ドル） -47.5 -48.68 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （8/4までの週、1000件） 370 365 １４００ＧＭＴ ６月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] （前月比、％） 0.3 0.3 １０日（金） ０６００ＧＭＴ ７月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] （前月比、％） 0.4 0.4 （前年比、％） 1.7 1.7 ＥＵ基準（前月比、％） 0.4 0.4 （前年比、％） 2.0 2.0 （7月速報） ０６４５ＧＭＴ ６月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] （前月比、％） 0.4 -1.9 ０８３０ＧＭＴ ７月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] 投入（前月比、％） 1.5 -2.2 （前年比、％） -1.5 -2.3 産出（前月比、％） 0.1 -0.4 （前年比、％） 2.1 2.3 １２３０ＧＭＴ ７月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] （輸入物価／前月比、％） 0.1 -2.7 （輸出物価／前月比、％） 0.0 -1.7 １８００ＧＭＴ ７月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] （10億ドル） -103 -60.00 ７月中国貿易統計[CNTRD=ECI] 輸出（前年比、％）[CNEXP=ECI] 8.6 11.3 輸入（前年比、％）[CNIMP=ECI] 7.2 6.3 貿易収支（10億ドル）[CNTRD=ECI] 34.3 31.7 １０─１５日 ７月中国新規融資（中国人民銀行）[CNNYL=ECI] 新規融資額（10億元） 690.6 919.8 新規融資伸び率（前年比、％） 16.2 16.0 Ｍ２伸び率（前年比、％） 13.8 13.6 １３日（月） ０６４５ＧＭＴ ６月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] （10億ユーロ） N/A -4.1 １４日（火） ０５３０ＧＭＴ ７月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] （ＥＵ基準、前月比、％） N/A 0.1 （ＥＵ基準、前年比、％） N/A 2.3 ０５３０ＧＭＴ 第２・四半期仏ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDPP=ECI] （前期比、％） N/A 0.0 （Q1） ０６００ＧＭＴ 第２・四半期独ＧＤＰ速報値（連邦統計庁）[DEGDF=ECI] （前期比、％） N/A 0.5 （前年比、％） N/A 1.7 （Q1） ０８３０ＧＭＴ ７月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ＣＰＩ（前月比、％） N/A -0.4 （前年比、％） N/A 2.4 ＲＰＩ（前月比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A 2.8 ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A -0.3 （前年比、％） N/A 2.8 ０９００ＧＭＴ 第２・四半期ユーロ圏ＧＤＰ速報値（統計局）[EUGDF=ECI] （前期比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A -0.1 （Q1） ０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] （前月比、％） N/A 0.6 （前年比、％） N/A -2.8 ０９００ＧＭＴ ８月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] （景気期待指数） N/A -19.6 （現況指数） N/A 21.1 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ ７月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.2 0.1 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.2 １２３０ＧＭＴ ７月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] （前月比、％） 0.3 -0.5 （自動車除く／前月比、％）0.4 -0.4 １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ６月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] （前月比、％） 0.3 0.3 １５日（水） ０８３０ＧＭＴ ６月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] （ＩＬＯ基準＝過去３カ月、％） N/A 8.1 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ７月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.2 0.0 （指数／前年比、％) N/A 1.7 （コア指数／前月比、％) 0.2 0.2 （コア指数／前年比、％) N/A 2.2 １２３０ＧＭＴ ８月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] （指数） 7.40 7.39 １３００ＧＭＴ ６月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI] １３１５ＧＭＴ ７月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] （指数／前月比、％） 0.4 0.4 （設備稼働率、％） 79.1 78.9 １４００ＧＭＴ ８月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] （指数） 35 35 １６日（木） ０８３０ＧＭＴ ７月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI