＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 8月20日─27日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２０日（月） １２３０ＧＭＴ ７月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] （指数） N/A -0.15 ２１日（火） １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] ２２日（水） １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １４００ＧＭＴ ７月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] （年率、100万戸） 4.52 4.37 ２３─２８日 ０６００ＧＭＴ ７月独輸入物価指数（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] （前月比、％） 0.6 -1.5 （前年比、％） 1.1 1.3 ２３日（木） ０６００ＧＭＴ 第２・四半期独ＧＤＰの詳細（連邦統計庁）[DEGDP=ECI] （前期比、％） N/A 0.3 （前年比、％） N/A 0.5 ０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] （指数） 44.1 44.0 （7月改定） ０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] （指数） 47.6 47.9 （7月改定） ０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] （指数） 46.5 46.5 （7月改定） １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （8/18までの週、1000件） 365 366 １２５８ＧＭＴ ８月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット）[USPMIM=ECI] （指数） N/A 51.4 （7月改定） １４００ＧＭＴ ６月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] (前月比、％) N/A 0.8 １４００ＧＭＴ ７月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] （年率、100万戸） 0.365 0.350 ２４日（金） ０８３０ＧＭＴ 第２・四半期英ＧＤＰ改定値（国立統計局）[GBGD2=ECI] （前期比、％） -0.5 -0.7 （前年比、％） -0.6 -0.8 （Q2速報） １２３０ＧＭＴ ７月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] （前月比、％） 2.4 1.3 （輸送機器除く／前月比、％） 0.5 -1.4 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） N/A -1.0 ７月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] ２７日（月） ０８００ＧＭＴ ８月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] （業況指数） N/A 103.3 （現況指数） N/A 111.6 （期待指数） N/A 95.6 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━