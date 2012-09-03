＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 9月3日─9月10日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ３日（月） ０１３０ＧＭＴ ７月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] （前月比、％） 0.2 1.0 ０２３０ＧＭＴ ８月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI] ０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] （指数） 45.3 45.3 （8月速報） ４日（火） ０１３０ＧＭＴ 第２・四半期豪経常収支（連邦統計局）[AUCADQ=ECI] （10億豪ドル） 12.2 14.9 ０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] （前月比、％） 0.2 -0.5 （前年比、％） 1.6 1.8 １２００ＧＭＴ ７月ブラジル鉱工業生産 １２５８ＧＭＴ ８月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット）[USPMIM=ECI] （指数） 51.2 51.9 （8月速報） １４００ＧＭＴ ７月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] （前月比、％） 0.4 0.4 １４００ＧＭＴ ８月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] （指数） 50.0 49.8 ８月米自動車販売台数 ５日（水） ０１３０ＧＭＴ 第２・四半期豪ＧＤＰ（連邦統計局）[AUGDPQ=ECI] （前期比、％） 0.8 1.3 （前年比、％） 3.7 4.3 ０２３０ＧＭＴ ８月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIS=ECI] ０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] （指数） 46.6 46.6 （8月速報） ０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] （指数） 47.5 47.5 （8月速報） ０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] （前月比、％） -0.2 0.1 （前年比、％） -1.5 -1.2 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２００ＧＭＴ ８月ブラジル拡大消費者物価指数（ＩＰＣＡ）[BRIPCA=ECI] １２３０ＧＭＴ 第２・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値 （労働省）[USLCTS=ECI] （労働生産性／前期比、年率％） 1.8 1.6 （単位労働コスト／前期比、年率％） 1.5 1.7 １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] ６日（木） ０１３０ＧＭＴ ８月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] 就業者数増減（前月比、万人） 0.5 1.4 失業率（％） 5.3 5.2 ０９００ＧＭＴ 第２・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局）[EUGDP=ECI] （前期比、％） -0.2 -0.2 （前年比、％） -0.4 -0.4 （速報値） １０００ＧＭＴ ７月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] （前月比、％） 0.2 -1.7 １１３０ＧＭＴ ８月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] （1000人） N/A 36.9 １２１５ＧＭＴ ８月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] （増減、1000人） 140 163 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （9/1までの週、1000件） 370 374 １４００ＧＭＴ ８月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] （総合指数・ＮＭＩ） 52.5 52.6 （景気指数） 56.3 57.2 ７日（金） ０１３０ＧＭＴ ７月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] （100万豪ドル） -300 9.0 ０６００ＧＭＴ ７月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] （10億ユーロ） 15.5 16.2 ０６４５ＧＭＴ ７月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A -6.0 ０８３０ＧＭＴ ７月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] （前月比、％） 1.5 -2.5 （前年比、％） -2.8 -4.3 ０８３０ＧＭＴ ７月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] （前月比、％） 2.0 -2.9 （前年比、％） -2.4 -4.3 ０８３０ＧＭＴ ７月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] 投入（前月比、％） 1.7 1.3 （前年比、％） 1.2 -2.4 産出（前月比、％） 0.2 0.0 （前年比、％） 1.9 1.7 １０００ＧＭＴ ７月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] （前月比、％） 0.0 -0.9 １２３０ＧＭＴ ８月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] （非農業部門雇用者数増減、1000人） 125 163 （民間部門雇用者数増減、1000人） 10 25 （失業率、％） 8.3 8.3 ９日（日） ０１３０ＧＭＴ ８月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ[CNCPI=ECI] ０５３０ＧＭＴ ８月中国小売売上高、鉱工業生産、固定資産投資（国家統計局） １０日（月） ０６４５ＧＭＴ ７月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] （前月比、％） N/A 0.0 ０８００ＧＭＴ 第２・四半期イタリアＧＤＰ １９００ＧＭＴ ７月米消費者信用残高（ＦＲＢ）[USCRED=ECI] （前月比増、10億ドル） 10 6.46 ８月中国貿易統計[CNTRD=ECI] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━