＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 9月7日─9月14日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ７日（金） ０１３０ＧＭＴ ７月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] （100万豪ドル） -300 9.0 ０６００ＧＭＴ ７月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] （10億ユーロ） 15.5 16.2 ０６４５ＧＭＴ ７月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A -6.0 ０８３０ＧＭＴ ７月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] （前月比、％） 1.5 -2.5 （前年比、％） -2.8 -4.3 ０８３０ＧＭＴ ７月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] （前月比、％） 2.0 -2.9 （前年比、％） -2.4 -4.3 ０８３０ＧＭＴ ８月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] 投入（前月比、％） 1.7 1.3 （前年比、％） 1.2 -2.4 産出（前月比、％） 0.2 0.0 （前年比、％） 1.9 1.7 １０００ＧＭＴ ７月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] （前月比、％） 0.0 -0.9 １２３０ＧＭＴ ８月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] （非農業部門雇用者数増減、1000人） 125 163 （民間部門雇用者数増減、1000人） 138 172 （失業率、％） 8.3 8.3 ９日（日） ０１３０ＧＭＴ ８月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ[CNCPI=ECI] ０５３０ＧＭＴ ８月中国小売売上高、鉱工業生産、固定資産投資（国家統計局） １０日（月） ０６４５ＧＭＴ ７月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] （前月比、％） N/A 0.0 １９００ＧＭＴ ７月米消費者信用残高（ＦＲＢ）[USCRED=ECI] （前月比増、10億ドル） 9.55 6.46 ８月中国貿易統計[CNTRD=ECI] １１─１４日 ０６００ＧＭＴ ８月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI] （前月比、％） N/A 0.3 （前年比、％） N/A 2.0 １１日（火） ０８３０ＧＭＴ ７月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] （10億ポンド） N/A -10.12 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ ７月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] （10億ドル） -44.7 -42.9 １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １２日（水） ０５３０ＧＭＴ ８月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] （ＥＵ基準、前月比、％） N/A -0.5 （ＥＵ基準、前年比、％） N/A 2.2 ０６００ＧＭＴ ８月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] （前月比、％） N/A 0.3 （前年比、％） N/A 2.0 ＥＵ基準（前月比、％） N/A 0.3 （前年比、％） N/A 2.2 （8月速報） ０６４５ＧＭＴ ７月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] （10億ユーロ） N/A -4.9 ０８３０ＧＭＴ ８月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] （ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） N/A 8.0 ０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] （前月比、％） N/A -0.6 （前年比、％） N/A -2.1 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ８月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] （輸入物価／前月比、％） 1.3 -0.6 （輸出物価／前月比、％） N/A 0.5 １４００ＧＭＴ ７月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] （前月比、％） 0.2 -0.2 １３日（木） １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （9/8までの週、1000件） N/A 365 １２３０ＧＭＴ ８月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] （指数／前月比、％） 1.0 0.3 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.4 １８００ＧＭＴ ８月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] （10億ドル） N/A -69.60 １４日（金） ０９００ＧＭＴ 第２・四半期ユーロ圏雇用統計（統計局） ０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] （前月比、％） N/A -0.5 （前年比、％） 2.6 2.6 １２３０ＧＭＴ ８月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.5 0.0 （指数／前年比、％) N/A 1.4 （コア指数／前月比、％) 0.1 0.1 （コア指数／前年比、％) N/A 2.1 １２３０ＧＭＴ ８月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] （前月比、％） 0.5 0.8 （自動車除く／前月比、％）0.4 0.8 １３１５ＧＭＴ ８月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] （指数／前月比、％） 0.3 0.6 （設備稼働率、％） 79.4 79.3 １３５５ＧＭＴ ９月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] （指数） N/A 74.3 （8月確報） １４００ＧＭＴ ７月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] （前月比、％） 0.2 0.1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━