UPDATE1: ＩＭＭ通貨先物、ドルが売り越しに転じる＝ＣＦＴＣ

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［ニューヨーク １４日 ロイター］ 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表した ＩＭＭ通貨先物の取組（９月１１日までの週）によると、ドルの主要６通貨（円、ユーロ 、ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドル）に対する投機筋の取組高が売り越しに転 じた。 売り越し額は６１億７６００万ドル。前週は１５億ドルの買い越しだった。 ドルは２週間前にも、ほぼ１年ぶりに売り越しに転じていた。 円 9/11/12 week 9/04/12 week Long 60,862 55,133 Short 28,089 31,126 Net 32,773 24,007 ユーロ 9/11/12 week 9/04/12 week Long 43,180 46,580 Short 136,838 148,886 Net -93,658 -102,306 ポンド 9/11/12 week 9/04/12 week Long 49,312 41,834 Short 53,678 48,702 Net -4,366 -6,868 スイスフラン 9/11/12 week 9/04/12 week Long 11,648 9,013 Short 20,615 22,125 Net -8,967 -13,112 カナダドル 9/11/12 week 9/04/12 week Long 116,546 89,309 Short 14,686 22,754 Net 101,860 66,555 豪ドル 9/11/12 week 9/04/12 week Long 107,537 111,869 Short 39,278 49,430 Net 68,259 62,439 メキシコペソ 9/11/12 week 9/04/12 week Long 127,168 101,497 Short 4,925 10,616 Net 122,243 90,881 ニュージーランドドル 9/11/12 week 9/04/12 week Long 13,641 14,815 Short 3,609 3,414 Net 10,032 11,401
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