ソウル株式市場・大引け＝小反発、ポジション調整目立つ

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総合株価指数.KS11 前営業日比 出来高概算 大引け 2004.96 2.61高 8.45億株 高値 2005.73 安値 1995.83 寄り付き 1998.30 4.05安 前営業日終値 2002.35 5.23安 8.71億株 -------------------------------------------------------------------------------- ［ソウル １８日 ロイター］ ソウル株式市場は小反発して引けた。先週は米連邦準 備理事会（ＦＲＢ）による追加緩和策から上げていたが、投資家はポジション調整に動い た。 優良株はまちまちの展開。サムスン電子(005930.KS)は序盤上げていたが、その後下げ に転じ前日比変わらずで引けた。現代自動車(005380.KS)は０．２％高。 総合株価指数（ＫＯＳＰＩ）.KS11終値は２．６１ポイント（０．１３％）高の ２００４．９６。
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