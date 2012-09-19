＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 9月19日─9月26日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １９日（水） １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ８月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] （着工件数／年率、万戸） 76.5 54.6 （許可件数／年率、万戸） 79.6 81.1 １４００ＧＭＴ ８月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] （年率、100万戸） 4.55 4.47 ２０日（木） ０６００ＧＭＴ ８月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] （前月比、％） 0.4 0.0 （前年比、％） 1.5 0.9 ０７５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] （指数） 45.5 45.1 （8月改定） ０７５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] （指数） 47.5 47.2 （8月改定） ０７５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] （指数） 46.6 46.3 （8月改定） ０８３０ＧＭＴ ８月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] （前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 3.3 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （9/15までの週、1000件） 375 382 １２５８ＧＭＴ ９月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット）[USPMIM=ECI] （指数） 51.5 51.5 （8月改定） １４００ＧＭＴ ８月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] （指数／前月比、％） -0.1 0.4 １４００ＧＭＴ ９月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] -4.0 -7.1 ２４日（月） ０８００ＧＭＴ ９月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] （業況指数） N/A 102.3 （現況指数） N/A 111.2 （期待指数） N/A 94.2 １２３０ＧＭＴ ８月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] （指数） N/A -0.13 ２５日（火） ０６００ＧＭＴ １０月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] （指数） N/A 5.9 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ ７月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] （季調済前月比、％) N/A +0.9 （季調前前月比、％) N/A +2.3 （前年比、％) N/A +0.5 １４００ＧＭＴ ９月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] （指数） N/A 60.6 ２６日（水） １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １４００ＧＭＴ ８月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] （年率、100万戸） N/A 0.372 ９月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] （前月比、％） N/A +0.4 （前年比、％） N/A +2.1 ＥＵ基準（前月比、％） N/A +0.4 （前年比、％） N/A +2.2 （8月改定） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━