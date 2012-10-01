〔今週の主要材料〕海外市場

＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10月1日─10月5日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １０月１日（月） ０１００ＧＭＴ ９月中国ＰＭＩ（物流購買連合会）[CNPMIB=ECI] 49.8 49.2 ０７５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] （指数） 46.0 46.0 （9月速報） ０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] （％） 11.4 11.3 １２５８ＧＭＴ ９月米製造業ＰＭＩ確報値（マークイット）[USPMIM=ECI] （指数） 51.5 51.5 （9月速報） １４００ＧＭＴ ８月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] （前月比、％） 0.5 -0.9 １４００ＧＭＴ ９月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] （指数） 49.7 49.6 ２日（火） ０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] （前月比、％） 0.5 0.4 （前年比、％） 2.6 1.8 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] ９月米自動車販売台数 ３日（水） ０１３０ＧＭＴ ８月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] （10億豪ドル） -0.700 -0.556 ０７５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] （指数） 46.0 46.0 （9月速報） ０７５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] （指数） 45.9 45.9 （9月速報） ０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] （前月比、％） -0.1 -0.2 （前年比、％） N/A -1.7 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２１５ＧＭＴ ９月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] （増減、1000人） 150 201 １４００ＧＭＴ ９月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] （総合指数・ＮＭＩ） 53.2 53.7 （景気指数） N/A 55.6 ４日（木） ０１３０ＧＭＴ ８月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] （前月比、％） 0.4 -0.8 １１３０ＧＭＴ ９月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] （1000人） N/A 32.2 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （9/22までの週、1000件） 370 359 １４００ＧＭＴ ８月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGN=ECI] （耐久財受注／前月比、％）N/A -13.2 （速報値） １４００ＧＭＴ ８月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] （前月比、％） -5.9 2.8 ５日（金） １０００ＧＭＴ ８月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] （前月比、％） -0.5 0.5 １２３０ＧＭＴ ９月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] （非農業部門雇用者数増減、1000人） 115 96 （民間部門雇用者数増減、1000人） 130 103 （失業率、％） 8.2 8.1 １９００ＧＭＴ ８月米消費者信用残高（ＦＲＢ）[USCRED=ECI] （前月比増、10億ドル） 6.00 -3.28 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１０月１日─１０月５日の海外行事予定】 １日（月） １２３０ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁がＣＮＢＣの番組に出演 １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １６００ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が会合であいさつ （サンフランシスコ）質疑応答なし １６３０ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が講演「ＦＲＢと金融政策に関する５つの質問」 （インディア州インディアナポリス） 中国［国慶節］、香港［中秋節翌日］ 、韓国［秋夕］ ２日（火） ０４３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 中国［国慶節］、香港［国慶節翌日］、インド［ガンジー誕生日］ ３日（水） 英中銀金融政策委員会（４日まで） 米大統領選：大統領正候補討論会（コロラド州デンバー） アジア開発銀行「２０１２年アジア開発見通し改定版」発表 中国［国慶節］、韓国［開天節］ ４日（木） １１４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表、リュブリャナ）[EUECBR=ECI] １２３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 １８００ＧＭＴ ９月１２─１３日の米ＦＯＭＣ議事録発表 スペイン国債入札 中国［国慶節］ ５日（金） ００４５ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演 「米経済と金融政策」（メンフィス） １７００ＧＭＴ デューク米ＦＲＢ理事がニューヨーク連銀主催の会合で講演 （ニューヨーク） 中国［国慶節］ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ［東京 １日 ロイター］