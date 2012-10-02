＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10月2日─10月9日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２日（火） ０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] （前月比、％） 0.5 0.4 （前年比、％） 2.6 1.8 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] ９月米自動車販売台数 ３日（水） ０１３０ＧＭＴ ８月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] （10億豪ドル） -0.700 -0.556 ０７５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] （指数） 46.0 46.0 （9月速報） ０７５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] （指数） 45.9 45.9 （9月速報） ０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] （前月比、％） -0.1 -0.2 （前年比、％） N/A -1.7 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２１５ＧＭＴ ９月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] （増減、1000人） 143 201 １４００ＧＭＴ ９月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] （総合指数・ＮＭＩ） 53.2 53.7 （景気指数） N/A 55.6 ４日（木） ０１３０ＧＭＴ ８月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] （前月比、％） 0.4 -0.8 １１３０ＧＭＴ ９月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] （1000人） N/A 32.2 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （9/22までの週、1000件） 370 359 １４００ＧＭＴ ８月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGN=ECI] （耐久財受注／前月比、％）N/A -13.2 （速報値） １４００ＧＭＴ ８月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] （前月比、％） -5.8 2.8 ５日（金） １０００ＧＭＴ ８月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] （前月比、％） -0.5 0.5 １２３０ＧＭＴ ９月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] （非農業部門雇用者数増減、1000人） 113 96 （民間部門雇用者数増減、1000人） 130 103 （失業率、％） 8.2 8.1 １９００ＧＭＴ ８月米消費者信用残高（ＦＲＢ）[USCRED=ECI] （前月比増、10億ドル） 6.50 -3.28 ８日（月） ０２３０ＧＭＴ ９月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIS=ECI] ０６００ＧＭＴ ８月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A 16.1 １０００ＧＭＴ ８月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] （前月比、％） N/A 1.3 ９日（火） ０６４５ＧＭＴ ８月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A -4.3 ０８３０ＧＭＴ 第２・四半期イタリアＧＤＰ改定値 ０８３０ＧＭＴ ８月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] （前月比、％） N/A 2.9 （前年比、％） N/A -0.8 ０８３０ＧＭＴ ８月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] （前月比、％） N/A 3.2 （前年比、％） N/A -0.5 ０８３０ＧＭＴ ８月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] （10億ポンド） N/A -7.15 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━