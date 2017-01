〔表〕アジア開銀「2012年版アジア経済見通し」改定版の経済成長率・インフレ率予測

[マニラ 3日 ロイター] アジア開発銀行は3日、2012年アジア経済見通しの 改定版を発表した。 以下は成長率・インフレ率の予測。(カッコ内は2012年4月時点の予測) <成長率> --- 実績 --- --- 予測 --- 国・地域 2011 2012 2013 CENTRAL ASIA 6.6 5.7 (6.1) 6.0 (6.2) EAST ASIA 8.1 6.5 (7.4) 7.1 (7.7) China 9.3 7.7 (8.5) 8.1 (8.7) South Korea 3.6 2.7 (3.4) 3.4 (4.0) SOUTH ASIA 6.2 5.5 (6.6) 6.4 (7.1) India 6.5 5.6 (7.0) 6.7 (7.5) SOUTHEAST ASIA 4.6 5.2 (5.2) 5.5 (5.7) Indonesia 6.5 6.3 (6.4) 6.6 (6.7) Malaysia 5.1 4.6 (4.0) 4.8 (5.0) Philippines 3.9 5.5 (4.8) 5.0 (5.0) Singapore 4.9 2.2 (2.8) 3.8 (4.5) Thailand 0.1 5.2 (5.5) 5.0 (5.5) Vietnam 5.9 5.1 (5.7) 5.7 (6.2) THE PACIFIC 7.0 6.0 (6.0) 4.2 (4.1) _________________________________________________________ DEVELOPING ASIA 7.2 6.1 (6.9) 6.7 (7.3) <インフレ率> --- 実績 --- --- 予測 --- 国・地域 2011 2012 2013 CENTRAL ASIA 8.9 6.4 (7.2) 6.7 (7.3) EAST ASIA 5.0 3.1 (3.7) 3.3 (3.7) China 5.4 3.2 (4.0) 3.5 (4.0) South Korea 4.0 2.7 (3.0) 2.9 (3.0) SOUTH ASIA 9.4 8.6 (7.7) 7.4 (6.9) India 8.9 8.2 (7.0) 7.0 (6.5) SOUTHEAST ASIA 5.5 3.9 (4.4) 4.0 (4.4) Indonesia 5.4 4.4 (5.5) 4.5 (5.0) Malaysia 3.2 1.9 (2.4) 2.5 (2.8) Philippines 4.6 3.5 (3.7) 4.1 (4.1) Singapore 5.3 4.1 (3.0) 3.0 (2.5) Thailand 3.8 3.0 (3.4) 3.2 (3.3) Vietnam 18.7 9.1 (9.5) 8.6 (11.5) THE PACIFIC 8.6 6.3 (6.6) 5.4 (5.4) ________________________________________________________ AVERAGE 5.9 4.2 (4.6) 4.2 (4.4) *地域の構成国: Central Asia: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan East Asia : China, Hong Kong, South Korea, Mongolia, Taiwan South Asia : Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka Southeast Asia: Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam Pacific : Fiji, Papua New Guinea, Timor-Leste, Cook Islands, Kiribati, Marshall Islands, Federated States of Micronesia, Nauru, Palau, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu