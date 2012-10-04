＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10月4日─10月11日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ４日（木） １１３０ＧＭＴ ９月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] （1000人） N/A 32.2 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （9/29までの週、1000件） 370 359 １４００ＧＭＴ ８月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGN=ECI] （耐久財受注／前月比、％）N/A -13.2 （速報値） １４００ＧＭＴ ８月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] （前月比、％） -5.8 2.8 ５日（金） １０００ＧＭＴ ８月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] （前月比、％） -0.5 0.5 １２３０ＧＭＴ ９月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] （非農業部門雇用者数増減、1000人） 113 96 （民間部門雇用者数増減、1000人） 130 103 （失業率、％） 8.2 8.1 １９００ＧＭＴ ８月米消費者信用残高（ＦＲＢ）[USCRED=ECI] （前月比増、10億ドル） 6.50 -3.28 ８日（月） ０２３０ＧＭＴ ９月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIS=ECI] ０６００ＧＭＴ ８月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A 16.1 １０００ＧＭＴ ８月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] （前月比、％） N/A 1.3 ９日（火） ０６４５ＧＭＴ ８月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A -4.3 ０８３０ＧＭＴ 第２・四半期イタリアＧＤＰ改定値 ０８３０ＧＭＴ ８月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] （前月比、％） N/A 2.9 （前年比、％） N/A -0.8 ０８３０ＧＭＴ ８月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] （前月比、％） N/A 3.2 （前年比、％） N/A -0.5 ０８３０ＧＭＴ ８月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] （10億ポンド） N/A -7.15 １０日（水） ０６４５ＧＭＴ ８月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] （前月比、％） N/A 0.2 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ８月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] （前月比、％） 0.4 0.7 １１日（木） ００３０ＧＭＴ ９月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] 就業者数増減（前月比、万人） N/A -0.88 失業率（％） N/A 5.1 ０６００ＧＭＴ ９月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] （前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 2.0 ＥＵ基準（前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 2.1 （速報値） ０６４５ＧＭＴ ９月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] （ＥＵ基準、前月比、％） N/A 0.7 （ＥＵ基準、前年比、％） N/A 2.4 １２３０ＧＭＴ ９月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] （輸入物価／前月比、％） 0.8 0.7 （輸出物価／前月比、％） 0.4 0.9 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （10/6までの週、1000件） N/A N/A １２３０ＧＭＴ ８月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] （10億ドル） -43.9 -42.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━