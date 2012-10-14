〔今週の主要材料〕海外市場

＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10月15日─10月21日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １５日（月） ０１３０ＧＭＴ ９月中国主要経済統計（国家統計局） ＣＰＩ（前年比、％）[CNCPI=ECI] 1.9 2.0 ＰＰＩ（前年比、％）[CNPPI=ECI] -3.6 -3.5 １２３０ＧＭＴ １０月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] （指数） -4.55 -10.41 １２３０ＧＭＴ ９月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] （前月比、％） 0.8 0.9 （自動車除く／前月比、％）0.6 0.8 １４００ＧＭＴ ８月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] （前月比、％） 0.5 0.8 １６日（火） ０８３０ＧＭＴ ９月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ＣＰＩ（前月比、％） 0.4 0.5 （前年比、％） 2.2 2.5 ＲＰＩ（前月比、％） 0.5 0.4 （前年比、％） 2.6 2.9 ＲＰＩＸ（前月比、％） 0.5 0.4 （前年比、％） 2.6 2.9 ０８３０ＧＭＴ ９月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] 投入（前月比、％） -0.1 2.0 （前年比、％） -0.8 1.4 産出（前月比、％） 0.2 0.5 （前年比、％） 2.2 2.2 ０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A 15.6 ０９００ＧＭＴ ９月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] （前月比、％） 0.8 0.4 （8月改定） （前年比、％） 2.7 2.7 （9月速報） ０９００ＧＭＴ １０月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] （景気期待指数） -15.0 -18.2 （現況指数） 11.3 12.6 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ ９月米消費者物価指数（労働省）[USCPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.5 0.6 （指数／前年比、％) 1.9 1.7 （コア指数／前月比、％) 0.2 0.1 （コア指数／前年比、％) 2.0 1.9 １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ ８月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI] １３１５ＧＭＴ ９月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] （指数／前月比、％） 0.2 -1.2 １３１５ＧＭＴ ９月米設備稼働率（ＦＲＢ）[USCAPU=ECI] （設備稼働率、％） 78.3 78.2 １４００ＧＭＴ １０月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] （指数） 41 40 １７日（水） ０８３０ＧＭＴ ９月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] （ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） 8.1 8.1 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ９月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] （着工件数／年率、万戸） 77.0 75.0 （許可件数／年率、万戸） 81.0 80.1 １８日（木） ０２００ＧＭＴ ９月中国主要経済統計（国家統計局） 小売売上高（前年比、％）[CNRSL=ECI] 13.2 13.2 鉱工業生産（前年比、％）[CNIO=ECI] 9.0 8.9 固定資産投資（年初来前年比、％）[CNUFAI=ECI] 20.2 20.2 ０２００ＧＭＴ 第３・四半期中国ＧＤＰ（国家統計局）[CNGDP=ECI] （前年比、％） 7.4 7.6 ０８３０ＧＭＴ ９月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] （前月比、％） 0.4 -0.2 （前年比、％） 2.1 2.7 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （10/13までの週、1000件） 362 339 １４００ＧＭＴ ９月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] （指数／前月比、％） 0.2 -0.1 １４００ＧＭＴ １０月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] 1.0 -1.9 １９日（金） ０６００ＧＭＴ ９月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] （前月比、％） 0.3 0.5 （前年比、％） 1.6 1.6 ０８００ＧＭＴ ８月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] （季調前、10億ユーロ） N/A 15.9 １４００ＧＭＴ ９月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] （年率、100万戸） 4.75 4.82 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１０月１５日─１０月２１日の海外行事予定】 １５日（月） １２００ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が講演・質疑応答（ニューヨーク） １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １６４５ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が経済見通しについて講演・質疑応答 （バージニア州ロアノーク） １７１０ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演・質疑応答 「米経済と金融政策」（セントルイス） アジア欧州会議（ＡＳＥＭ）財務相会議 １６日（火） ００３０ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が 経済見通しについて講演・質疑応答（サンフランシスコ） ００３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １５３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 １６００ＧＭＴ 連邦準備理事会（ＦＲＢ）のラスキン理事が 金融規制について講演・質疑応答（ボストン） スペイン１２カ月物・１８カ月物ＴＢ入札 米大統領選：大統領正候補討論会（ニューヨーク州ヘンプステッド） １７日（水） ０８３０ＧＭＴ １０月３─４日の英金融政策委員会の議事録 タイ中銀金融政策決定会合 １８日（木） １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １７００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動３０年債入札 ＥＣＢ理事会（金利発表なし）