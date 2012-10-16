＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10月16日─23日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １６日（火） ０８３０ＧＭＴ ９月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ＣＰＩ（前月比、％） 0.4 0.5 （前年比、％） 2.2 2.5 ＲＰＩ（前月比、％） 0.5 0.4 （前年比、％） 2.6 2.9 ＲＰＩＸ（前月比、％） 0.5 0.4 （前年比、％） 2.6 2.9 ０８３０ＧＭＴ ９月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] 投入（前月比、％） -0.1 2.0 （前年比、％） -0.8 1.4 産出（前月比、％） 0.2 0.5 （前年比、％） 2.2 2.2 ０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A 15.6 ０９００ＧＭＴ ９月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] （前月比、％） 0.8 0.4 （8月改定） （前年比、％） 2.7 2.7 （9月速報） ０９００ＧＭＴ １０月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] （景気期待指数） -15.0 -18.2 （現況指数） 11.3 12.6 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ ９月米消費者物価指数（労働省）[USCPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.5 0.6 （指数／前年比、％) 1.9 1.7 （コア指数／前月比、％) 0.2 0.1 （コア指数／前年比、％) 2.0 1.9 １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ ８月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI] １３１５ＧＭＴ ９月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] （指数／前月比、％） 0.2 -1.2 １３１５ＧＭＴ ９月米設備稼働率（ＦＲＢ）[USCAPU=ECI] （設備稼働率、％） 78.3 78.2 １４００ＧＭＴ １０月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] （指数） 41 40 １７日（水） ０８３０ＧＭＴ ９月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] （ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） 8.1 8.1 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ９月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] （着工件数／年率、万戸） 77.0 75.0 （許可件数／年率、万戸） 81.0 80.1 １８日（木） ０２００ＧＭＴ ９月中国主要経済統計（国家統計局） 小売売上高（前年比、％）[CNRSL=ECI] 13.2 13.2 鉱工業生産（前年比、％）[CNIO=ECI] 9.0 8.9 固定資産投資（年初来前年比、％）[CNUFAI=ECI] 20.2 20.2 ０２００ＧＭＴ 第３・四半期中国ＧＤＰ（国家統計局）[CNGDP=ECI] （前年比、％） 7.4 7.6 ０８３０ＧＭＴ ９月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] （前月比、％） 0.4 -0.2 （前年比、％） 2.1 2.7 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （10/13までの週、1000件） 365 339 １４００ＧＭＴ ９月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] （指数／前月比、％） 0.2 -0.1 １４００ＧＭＴ １０月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] 1.0 -1.9 １９日（金） ０６００ＧＭＴ ９月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] （前月比、％） 0.3 0.5 （前年比、％） 1.6 1.6 ０８００ＧＭＴ ８月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] （季調前、10億ユーロ） N/A 15.9 １４００ＧＭＴ ９月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] （年率、100万戸） 4.75 4.82 ２３日（火） １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━