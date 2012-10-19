＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10月19日─26日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １９日（金） ０６００ＧＭＴ ９月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] （前月比、％） 0.3 0.5 （前年比、％） 1.6 1.6 ０８００ＧＭＴ ８月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] （季調前、10億ユーロ） N/A 15.9 １４００ＧＭＴ ９月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] （年率、100万戸） 4.75 4.82 ２３日（火） １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] ２４日（水） ０７５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] （指数） N/A 46.1 （9月改定） ０７５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] （指数） 46.5 46.1 （9月改定） ０７５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] （指数） 46.5 46.1 （9月改定） ０８００ＧＭＴ １０月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] （業況指数） 101.6 101.4 （現況指数） N/A 110.3 （期待指数） N/A 93.2 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２５８ＧＭＴ １０月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット）[USPMIM=ECI] （指数） N/A 51.1 （9月改定） １４００ＧＭＴ ８月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] (前月比、％) N/A 0.2 １４００ＧＭＴ ９月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] （年率、100万戸） 0.380 0.373 ２５─３０日 ０６００ＧＭＴ ９月独輸入物価指数（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] （前月比、％） N/A 1.3 （前年比、％） N/A 3.2 ２５─３１日 ０６００ＧＭＴ ９月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] （前月比、％） N/A 0.3 （前年比、％） N/A -0.8 ２５日（木） ０８００ＧＭＴ ９月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] （前年比、％） N/A 2.9 ０８３０ＧＭＴ 第３・四半期英ＧＤＰ速報値（国立統計局）[GBGDP=ECI] （前期比、％） N/A -0.4 （前年比、％） N/A -0.5 （Q2確報） １２３０ＧＭＴ ９月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] （前月比、％） 5.7 -13.2 （輸送機器除く／前月比、％） 0.6 -1.6 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） N/A -12.4 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （10/20までの週、1000件） N/A 388 １２３０ＧＭＴ ９月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] （指数） N/A -0.87 １４００ＧＭＴ ９月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] （指数） N/A 99.2 （前月比、％） 1.8 -2.6 ２６日（金） ０６００ＧＭＴ １１月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] （指数） N/A 5.9 １２３０ＧＭＴ 第３・四半期米ＧＤＰ速報値 [USGDPR=ECI] （前期比年率、％） N/A 1.3 デフレーター 1.8 1.5 （Q2確報） １３５５ＧＭＴ １０月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI] （指数） N/A 83.1 （10月速報） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━