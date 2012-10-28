〔今週の主要材料〕海外市場

＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10月29日─11月2日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １０月 ２９日（月） １２３０ＧＭＴ ９月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] （個人所得／前月比、％） 0.4 0.1 （個人消費支出／前月比、％） 0.6 0.5 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.4 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.1 0.1 １０月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] （前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 2.0 ＥＵ基準（前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 2.1 （9月改定） ３０日（火） ０８５５ＧＭＴ １０月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] （失業者数増減・季調済／1000人） 10 9 （失業者数・季調前／100万人） N/A 2.788 （失業率・季調済／％） 6.9 6.8 １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] （業況感指数） N/A -1.34 （景況感指数） 84.0 85.0 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ ８月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] （季調済前月比、％) 0.4 0.4 （季調前前月比、％) N/A 1.6 （前年比、％) 2.0 1.2 １４００ＧＭＴ １０月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] （指数） 72.5 70.3 ３１日（水） ０７００ＧＭＴ ９月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] （前月比、％） N/A 0.3 （前年比、％） N/A -0.8 ０７４５ＧＭＴ ９月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] （前月比、％） N/A -0.8 １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] （前年比、％） 2.5 2.6 １０００ＧＭＴ ９月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] （％） 11.5 11.4 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２１５ＧＭＴ １０月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] （増減、1000人） 135 162 １２３０ＧＭＴ 第３・四半期米雇用コスト指数（労働省）[USEMPC=ECI] （前期比、％） 0.5 0.5 １３４５ＧＭＴ １０月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] （指数） 51.1 49.7 １１月 １日（木） ０１００ＧＭＴ １０月中国ＰＭＩ（国家統計局）[CNPMIB=ECI] N/A 49.8 ０１４５ＧＭＴ １０月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI] N/A 49.10 （10月速報） １１３０ＧＭＴ １０月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] （1000人） N/A 33.816 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （10/27までの週、1000件） 370 369 １２３０ＧＭＴ 第３・四半期米労働生産性・単位労働コスト速報値 （労働省）[USLCTS=ECI] （労働生産性／前期比、年率％） 1.5 2.2 （単位労働コスト／前期比、年率％） 1.1 1.5 （Q2改定） １２５８ＧＭＴ １０月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット）[USPMIM=ECI] （指数） N/A 51.3 （10月速報） １４００ＧＭＴ ９月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] （前月比、％） 0.7 -0.6 １４００ＧＭＴ １０月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] （指数） 51.5 51.5 １０月米自動車販売台数 １０月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） ２日（金） ００３０ＧＭＴ 第３・四半期豪ＰＰＩ（連邦統計局）[AUPPIQ=ECI] （前期比、％） 1.2 0.5 （前年比、％） 1.6 1.1 ０８５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] （指数） 45.3 45.3 （10月速報） １２３０ＧＭＴ １０月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] （非農業部門雇用者数増減、1000人） 124 114 （民間部門雇用者数増減、1000人） 123 104 （失業率、％） 7.9 7.8 １４００ＧＭＴ ９月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] （前月比、％） 4.5 -5.2 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１０月２９日─１１月４日の海外行事予定】 １０月 ２９日（月） １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 イタリア短期債入札 ドイツ１年債入札 ３０日（火） １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １６３０ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が講演（コネチカット州スタンフォード） インド中銀政策決定会合 イタリア中期債入札 ３１日（水） ００００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が タウンホール会合であいさつ（ダルース、ミネソタ州） １５００ＧＭＴ 米財務省３年債・１０年債・３０年債入札条件 １６４５ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 「金融政策と経済」（ニューヨーク） １１月 １日（木） １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６３０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 （テネシー州チャタヌーガ） ２１００ＧＭＴ ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が経済見通しについて講演 （マサチューセッツ州ウェルスレイ） フィリピン「諸聖人の祝日」 ２日（金） ００３０ＧＭＴ 第３・四半期豪ＰＰＩ（連邦統計局）[AUPPIQ=ECI] ０８５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] １２３０ＧＭＴ １０月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] １４０