＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 11月1日─11月8日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １１月 １日（木） １１３０ＧＭＴ １０月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] （1000人） N/A 33.816 １２１５ＧＭＴ １０月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] （増減、1000人） 135 162 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （10/27までの週、1000件） 370 369 １２３０ＧＭＴ 第３・四半期米労働生産性・単位労働コスト速報値 （労働省）[USLCTS=ECI] （労働生産性／前期比、年率％） 1.6 2.2 （単位労働コスト／前期比、年率％） 1.0 1.5 （Q2改定） １２５８ＧＭＴ １０月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット）[USPMIM=ECI] （指数） N/A 51.3 （10月速報） １４００ＧＭＴ ９月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] （前月比、％） 0.6 -0.6 １４００ＧＭＴ １０月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] （指数） 51.2 51.5 １４００ＧＭＴ １０月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] （指数） 72.5 70.3 １０月米自動車販売台数 １０月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） ２日（金） ００３０ＧＭＴ 第３・四半期豪ＰＰＩ（連邦統計局）[AUPPIQ=ECI] （前期比、％） 1.2 0.5 （前年比、％） 1.6 1.1 ０８５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] （指数） 45.3 45.3 （10月速報） １２３０ＧＭＴ １０月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] （非農業部門雇用者数増減、1000人） 125 114 （民間部門雇用者数増減、1000人） 125 104 （失業率、％） 7.9 7.8 １４００ＧＭＴ ９月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] （前月比、％） 4.6 -5.2 ５日（月） ００３０ＧＭＴ ９月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] （10億豪ドル） N/A -2.0 ００３０ＧＭＴ ９月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] （前月比、％） N/A 0.2 ００３０ＧＭＴ 第３・四半期豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] （前期比、％） N/A 1.4 ０１４５ＧＭＴ １０月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIS=ECI] N/A 54.3 １５００ＧＭＴ １０月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] （総合指数・ＮＭＩ） N/A 55.1 （景気指数） N/A 59.9 ６日（火） ０８５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] （指数） N/A 46.2 （10月速報） ０８５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] （指数） N/A 45.8 （10月速報） ０９３０ＧＭＴ ９月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] （前月比、％） N/A -0.5 （前年比、％） N/A -1.2 ０９３０ＧＭＴ ９月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] （前月比、％） N/A -1.1 （前年比、％） N/A -1.2 １０００ＧＭＴ ９月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] （前月比、％） N/A 0.9 （前年比、％） N/A 2.7 １１００ＧＭＴ ９月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] （前月比、％） N/A -1.3 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] ７日（水） １０００ＧＭＴ ９月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] （前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A -1.3 １１００ＧＭＴ ９月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] （前月比、％） N/A -0.5 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] ２０００ＧＭＴ ９月米消費者信用残高（ＦＲＢ）[USCRED=ECI] （前月比増、10億ドル） N/A 18.12 ８日（木） ００３０ＧＭＴ １０月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] 就業者数増減（前月比、万人） N/A 1.45 失業率（％） N/A 5.4 ０７００ＧＭＴ ９月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] （億ユーロ） N/A 183 ０７４５ＧＭＴ ９月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A -5.3 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （11/3までの週、1000件） N/A N/A １３３０ＧＭＴ ９月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] （10億ドル） N/A -44.2 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━