＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 11月2日─11月10日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２日（金） ０８５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] （指数） 45.3 45.3 （10月速報） １２３０ＧＭＴ １０月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] （非農業部門雇用者数増減、1000人） 125 114 （民間部門雇用者数増減、1000人） 125 104 （失業率、％） 7.9 7.8 １４００ＧＭＴ ９月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] （前月比、％） 4.6 -5.2 ５日（月） ００３０ＧＭＴ ９月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] （10億豪ドル） N/A -2.0 ００３０ＧＭＴ ９月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] （前月比、％） N/A 0.2 ００３０ＧＭＴ 第３・四半期豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] （前期比、％） N/A 1.4 ０１４５ＧＭＴ １０月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIS=ECI] N/A 54.3 １５００ＧＭＴ １０月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] （総合指数・ＮＭＩ） N/A 55.1 （景気指数） N/A 59.9 ６日（火） ０８５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] （指数） N/A 46.2 （10月速報） ０８５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] （指数） N/A 45.8 （10月速報） ０９３０ＧＭＴ ９月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] （前月比、％） N/A -0.5 （前年比、％） N/A -1.2 ０９３０ＧＭＴ ９月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] （前月比、％） N/A -1.1 （前年比、％） N/A -1.2 １０００ＧＭＴ ９月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] （前月比、％） N/A 0.9 （前年比、％） N/A 2.7 １１００ＧＭＴ ９月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] （前月比、％） N/A -1.3 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] ７日（水） １０００ＧＭＴ ９月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] （前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A -1.3 １１００ＧＭＴ ９月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] （前月比、％） N/A -0.5 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] ２０００ＧＭＴ ９月米消費者信用残高（ＦＲＢ）[USCRED=ECI] （前月比増、10億ドル） N/A 18.12 ８日（木） ００３０ＧＭＴ １０月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] 就業者数増減（前月比、万人） N/A 1.45 失業率（％） N/A 5.4 ０７００ＧＭＴ ９月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] （億ユーロ） N/A 183 ０７４５ＧＭＴ ９月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A -5.3 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （11/3までの週、1000件） N/A 363 １３３０ＧＭＴ ９月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] （10億ドル） N/A -44.2 ９日（金） ０１３０ＧＭＴ １０月中国主要経済統計（国家統計局） ＣＰＩ（前年比、％）[CNCPI=ECI] 1.9 1.9 ＰＰＩ（前年比、％）[CNPPI=ECI] -2.7 -3.6 ０５３０ＧＭＴ １０月中国主要経済統計（国家統計局） 小売売上高（前年比、％）[CNRSL=ECI] 14.1 14.2 鉱工業生産（前年比、％）[CNIO=ECI] 9.3 9.2 固定資産投資（年初来前年比、％）[CNUFAI=ECI] 20.6 20.5 ０７００ＧＭＴ １０月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] （前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 2.0 ＥＵ基準（前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A 2.1 （10月速報） ０７４５ＧＭＴ ９月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] （前月比、％） N/A 1.5 ０９３０ＧＭＴ ９月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] （10億ポンド） N/A -9.84 １３３０ＧＭＴ １０月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] （輸入物価／前月比、％） N/A 1.1 （輸出物価／前月比、％） N/A 0.8 １４５５ＧＭＴ １１月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] （指数） N/A 82.6 （10月確報） １５００ＧＭＴ ９月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] （前月比、％） N/A 0.5 １０日（土） 時間未定 １０月中国貿易統計（税関当局） 輸出（前年比、％）[CNEXP=ECI] 9.0 9.9 輸入（前年比、％）[CNIMP=ECI] 3.3 2.4 貿易収支（10億ドル）[CNTRD=ECI] 26.35 27.7 １０─１５日 時間未定 １０月中国新規融資（中国人民銀行）[CNNYL=ECI] 新規融資額（10億元） 600.0 623.2 新規融資伸び率（前年比、％） 16.1 16.3 Ｍ２伸び率（前年比、％） 14.5 14.8 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━