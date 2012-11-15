＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 11月15日─11月22日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １５─２０日 １０月対中国海外直接投資[CNFDI=ECI]（商務省） １５日（木） ０６３０ＧＭＴ 第３・四半期仏ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDPP=ECI] （前期比、％） 0.0 0.0 （Q2） ０７００ＧＭＴ 第３・四半期独ＧＤＰ速報値（連邦統計庁）[DEGDF=ECI] （前期比、％） 0.2 0.3 （前年比、％） 0.8 0.5 （Q2） ０８００ＧＭＴ 第３・四半期スペインＧＤＰ改定値（統計局）[ESGDPQ=ECI] ０９３０ＧＭＴ １０月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] （前月比、％） 0.0 0.6 （前年比、％） 1.7 2.5 １０００ＧＭＴ 第３・四半期ユーロ圏ＧＤＰ速報値（統計局）[EUGDF=ECI] （前月比、％） -0.2 -0.2 （前年比、％） -0.7 -0.5 （Q2） １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] （前月比、％） 0.2 0.7 （前年比、％） 2.5 2.5 （10月速報） １３３０ＧＭＴ １０月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.1 0.6 （指数／前年比、％) 2.1 2.0 （コア指数／前月比、％) 0.1 0.1 （コア指数／前年比、％) 2.0 2.0 １３３０ＧＭＴ １１月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] （指数） -6.70 -6.16 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （11/10までの週、1000件） 375 355 １５００ＧＭＴ １１月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] 2.0 5.7 １６日（金） ０９００ＧＭＴ ９月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] （季調前、10億ユーロ） N/A 7.2 １０００ＧＭＴ ９月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A 6.6 １４００ＧＭＴ ９月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI] １４１５ＧＭＴ １０月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] （指数／前月比、％） 0.2 0.4 （設備稼働率、％） 78.3 78.3 第３・四半期マレーシアＧＤＰ １８日（日） ０１３０ＧＭＴ １０月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI] １９日（月） １５００ＧＭＴ １０月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] （年率、100万戸） 4.76 4.75 １５００ＧＭＴ １１月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] （指数） N/A 41 ２０日（火） ０７００ＧＭＴ １０月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] （前月比、％） N/A 0.3 （前年比、％） N/A 1.7 １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ １０月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] （着工件数／年率、万戸） 85.0 87.2 （許可件数／年率、万戸） N/A 89.0 １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] ２１日（水） １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （11/17までの週、1000件） N/A N/A １３５８ＧＭＴ １１月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット）[USPMIM=ECI] （指数） N/A 51.0 （10月改定） １４５５ＧＭＴ １１月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI] （指数） N/A 84.9 （10月速報） １５００ＧＭＴ １０月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] （指数／前月比、％） 0.2 0.6 ２２日（木） ０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] （指数） N/A 45.7 ０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] （指数） N/A 45.4 ０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] （指数） N/A 48.4 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━