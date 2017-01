〔情報ＢＯＸ〕中国共産党の新たな政治局常務委員と政治局員

[北京 15日 ロイター] 中国共産党が15日の第1回中央委員会全体会議 (1中全会)で選出した政治局常務委員および政治局員は以下の通り。 (カッコ内は生まれた年・月) <政治局常務委員> 習近平 (June 1953) 李克強 (July 1955) 張徳江 (November 1946) 兪正声 (April 1945) 劉雲山 (July 1947) 王岐山 (July 1948) 張高麗 (November 1946) <政治局員> 馬凱 (June 1946) 王滬寧 (October 1955) 劉延東 (November 1945) 劉奇葆 (January 1953) 許其亮 (March 1950) 孫春蘭 (May 1950) 孫政才 (September 1963) 李建国 (April 1946) 李源潮 (November 1950) 汪洋 (March 1955) 張春賢 (May 1953) 范長竜 (May 1947) 孟建柱 (July 1947) 趙楽際 (March 1957) 胡春華 (April 1963) 栗戦書 (August 1950) 郭金竜 (July 1947) 韓正 (April 1954)