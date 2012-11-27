＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 11月27日─12月4日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２７日（火） ０７００ＧＭＴ １０月独輸入物価指数（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] （前月比、％） -0.3 -0.7 （前年比、％） 1.8 1.8 ０９３０ＧＭＴ 第３・四半期英ＧＤＰ改定値（国立統計局）[GBGD2=ECI] （前期比、％） 1.0 1.0 （前年比、％） 0.0 0.0 （Q3速報） ０９３０ＧＭＴ 第３・四半期南アＧＤＰ １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ １０月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] （前月比、％） -0.6 9.8 （輸送機器除く／前月比、％） -0.5 2.0 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） -0.5 0.2 １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ９月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] （季調済前月比、％) 0.4 0.5 （季調前前月比、％) 0.5 0.9 （前年比、％) 2.9 2.0 １５００ＧＭＴ １１月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] （指数） 73.0 72.2 １５００ＧＭＴ ９月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] (前月比、％) N/A 0.7 ２８日（水） ０２００ＧＭＴ 第３・四半期フィリピンＧＤＰ ０９００ＧＭＴ １０月ユーロ圏Ｍ３（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] （前年比、％） 2.8 2.7 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １５００ＧＭＴ １０月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] （年率、100万戸） 0.390 0.389 １１月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] （前月比、％） -0.1 0.0 （前年比、％） 1.9 2.0 ＥＵ基準（前月比、％） -0.1 0.1 （前年比、％） 1.9 2.1 （10月改定） ２９日（木） ０６４５ＧＭＴ 第３・四半期スイスＧＤＰ ０８５５ＧＭＴ １１月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] （失業者数増減・季調済／1000人） 15 20 （失業者数・季調前／100万人） 2.8 2.8 （失業率・季調済／％） 6.9 6.9 １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] （業況感指数） -1.60 -1.62 （景況感指数） 84.2 84.5 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （11/24までの週、1000件） 390 410 １３３０ＧＭＴ 第３・四半期米企業利益速報値（商務省）[USCPRF=ECI] （前期比、％） 2.3 2.2 （Q2改定） １３３０ＧＭＴ 第３・四半期米ＧＤＰ改定値（商務省） [USGDPR=ECI] （前期比年率、％） 2.8 2.0 デフレーター 2.8 2.9 （Q3速報） １５００ＧＭＴ １０月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] （指数） N/A 99.5 （前月比、％） 0.8 0.3 １１月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） １０月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] ３０日（金） ０７００ＧＭＴ １０月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] （前月比、％） -0.2 1.5 （前年比、％） N/A -3.1 ０７４５ＧＭＴ １０月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] （前月比、％） -0.1 0.1 １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] （前年比、％） 2.4 2.5 １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] （％） 11.7 11.6 １３３０ＧＭＴ 第３・四半期カナダＧＤＰ １３３０ＧＭＴ １０月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] （個人所得／前月比、％） 0.2 0.4 （個人消費支出／前月比、％） 0.0 0.8 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.4 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.2 0.1 １４４５ＧＭＴ １１月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] （指数） 50.5 49.9 １日（土） ０１００ＧＭＴ １１月中国ＰＭＩ（国家統計局）[CNPMIB=ECI] （指数） N/A 50.2 ３日（月） ００３０ＧＭＴ １０月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] （前月比、％） N/A 0.5 ０１３０ＧＭＴ １１月中国非製造業ＰＭＩ（国家統計局） （指数） N/A 55.5 ０１４５ＧＭＴ １１月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI] （指数） N/A 50.4 （11月速報） ０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] （指数） N/A 46.2 （11月速報） １３５８ＧＭＴ １１月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット）[USPMIM=ECI] （指数） N/A 52.4 （11月速報） １５００ＧＭＴ １０月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] （前月比、％） 0.4 0.6 １５００ＧＭＴ １１月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] （指数） 51.4 51.7 １１月米自動車販売台数 ４日（火） ００３０ＧＭＴ 第３・四半期豪経常収支（連邦統計局）[AUCADQ=ECI] （10億豪ドル） N/A -11.8 １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[