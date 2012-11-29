＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 11月29日─12月6日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２９日（木） ０６４５ＧＭＴ 第３・四半期スイスＧＤＰ ０８５５ＧＭＴ １１月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] （失業者数増減・季調済／1000人） 15 20 （失業者数・季調前／100万人） 2.8 2.8 （失業率・季調済／％） 6.9 6.9 １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] （業況感指数） -1.60 -1.62 （景況感指数） 84.2 84.5 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （11/24までの週、1000件） 390 410 １３３０ＧＭＴ 第３・四半期米企業利益速報値（商務省）[USCPRF=ECI] （前期比、％） 2.3 2.2 （Q2改定） １３３０ＧＭＴ 第３・四半期米ＧＤＰ改定値（商務省） [USGDPR=ECI] （前期比年率、％） 2.8 2.0 デフレーター 2.8 2.9 （Q3速報） １５００ＧＭＴ １０月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] （指数） N/A 99.5 （前月比、％） 0.8 0.3 １１月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） １０月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] ３０日（金） ０７００ＧＭＴ １０月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] （前月比、％） -0.2 1.5 （前年比、％） N/A -3.1 ０７４５ＧＭＴ １０月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] （前月比、％） -0.1 0.1 １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] （前年比、％） 2.4 2.5 １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] （％） 11.7 11.6 １３３０ＧＭＴ 第３・四半期カナダＧＤＰ １３３０ＧＭＴ １０月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] （個人所得／前月比、％） 0.2 0.4 （個人消費支出／前月比、％） 0.0 0.8 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.4 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.2 0.1 １４４５ＧＭＴ １１月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] （指数） 50.5 49.9 １日（土） ０１００ＧＭＴ １１月中国ＰＭＩ（国家統計局）[CNPMIB=ECI] （指数） 50.6 50.2 ３日（月） ００３０ＧＭＴ １０月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] （前月比、％） N/A 0.5 ０１３０ＧＭＴ １１月中国非製造業ＰＭＩ（国家統計局） （指数） N/A 55.5 ０１４５ＧＭＴ １１月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI] （指数） N/A 50.4 （11月速報） ０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] （指数） N/A 46.2 （11月速報） １３５８ＧＭＴ １１月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット）[USPMIM=ECI] （指数） N/A 52.4 （11月速報） １５００ＧＭＴ １０月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] （前月比、％） 0.4 0.6 １５００ＧＭＴ １１月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] （指数） 51.4 51.7 １１月米自動車販売台数 ４日（火） ００３０ＧＭＴ 第３・四半期豪経常収支（連邦統計局）[AUCADQ=ECI] （10億豪ドル） N/A -11.8 １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] （前月比、％） N/A 0.2 （前年比、％） N/A 2.7 １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] ５日（水） ００３０ＧＭＴ 第３・四半期豪ＧＤＰ（連邦統計局）[AUGDPQ=ECI] （前期比、％） N/A 0.6 （前年比、％） N/A 3.7 ０１４５ＧＭＴ １１月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIS=ECI] （指数） N/A 53.5 ０７００ＧＭＴ 第３・四半期フィンランドＧＤＰ ０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] （指数） N/A 45.8 （11月速報） ０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] （指数） N/A 45.7 （11月速報） １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] （前月比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A -0.8 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３１５ＧＭＴ １１月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] （増減、1000人） N/A 158 １３３０ＧＭＴ 第３・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値 （労働省）[USLCTS=ECI] （労働生産性／前期比、年率％） 2.7 1.9 （単位労働コスト／前期比、年率％） -0.8 -0.1 （Q3速報） １５００ＧＭＴ １０月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] （前月比、％） N/A 0.0 １５００ＧＭＴ １０月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] （前月比、％） 0.1 4.8 １５００ＧＭＴ １１月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] （総合指数・ＮＭＩ） 53.5 54.2 （景気指数） N/A