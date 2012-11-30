＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 11月30日─12月7日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ３０日（金） ０７００ＧＭＴ １０月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] （前月比、％） -0.2 1.5 （前年比、％） N/A -3.1 ０７４５ＧＭＴ １０月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] （前月比、％） -0.1 0.1 １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] （前年比、％） 2.4 2.5 １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] （％） 11.7 11.6 １３３０ＧＭＴ 第３・四半期カナダＧＤＰ １３３０ＧＭＴ １０月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] （個人所得／前月比、％） 0.2 0.4 （個人消費支出／前月比、％） 0.0 0.8 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.4 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.2 0.1 １４４５ＧＭＴ １１月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] （指数） 50.5 49.9 １日（土） ０１００ＧＭＴ １１月中国ＰＭＩ（国家統計局）[CNPMIB=ECI] （指数） 50.6 50.2 ３日（月） ００３０ＧＭＴ １０月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] （前月比、％） N/A 0.5 ０１３０ＧＭＴ １１月中国非製造業ＰＭＩ（国家統計局） （指数） N/A 55.5 ０１４５ＧＭＴ １１月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI] （指数） N/A 50.4 （11月速報） ０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] （指数） N/A 46.2 （11月速報） １３５８ＧＭＴ １１月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット）[USPMIM=ECI] （指数） N/A 52.4 （11月速報） １５００ＧＭＴ １０月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] （前月比、％） 0.4 0.6 １５００ＧＭＴ １１月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] （指数） 51.4 51.7 １１月米自動車販売台数 ４日（火） ００３０ＧＭＴ 第３・四半期豪経常収支（連邦統計局）[AUCADQ=ECI] （10億豪ドル） N/A -11.8 １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] （前月比、％） N/A 0.2 （前年比、％） N/A 2.7 １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] ５日（水） ００３０ＧＭＴ 第３・四半期豪ＧＤＰ（連邦統計局）[AUGDPQ=ECI] （前期比、％） N/A 0.6 （前年比、％） N/A 3.7 ０１４５ＧＭＴ １１月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIS=ECI] （指数） N/A 53.5 ０７００ＧＭＴ 第３・四半期フィンランドＧＤＰ ０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] （指数） N/A 45.8 （11月速報） ０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] （指数） N/A 45.7 （11月速報） １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] （前月比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A -0.8 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３１５ＧＭＴ １１月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] （増減、1000人） N/A 158 １３３０ＧＭＴ 第３・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値 （労働省）[USLCTS=ECI] （労働生産性／前期比、年率％） 2.7 1.9 （単位労働コスト／前期比、年率％） -0.8 -0.1 （Q3速報） １５００ＧＭＴ １０月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] （前月比、％） N/A 0.0 １５００ＧＭＴ １０月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] （前月比、％） 0.1 4.8 １５００ＧＭＴ １１月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] （総合指数・ＮＭＩ） 53.5 54.2 （景気指数） N/A 55.4 ６日（木） ００３０ＧＭＴ １１月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] 就業者数増減（前月比、万人） N/A 1.07 失業率（％） N/A 5.4 ０９３０ＧＭＴ １０月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] （10億ポンド） N/A -8.37 １０００ＧＭＴ 第３・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局）[EUGDP=ECI] （前月比、％） N/A -0.1 （前年比、％） N/A -0.6 （速報値） １１００ＧＭＴ １０月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] （前月比、％） N/A -3.3 １２３０ＧＭＴ １１月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] （1000人） N/A 47.724 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （12/1までの週、1000件） N/A N/A １７００ＧＭＴ 第３・四半期米資金循環統計（ＦＲＢ） ７日（金） ００３０ＧＭＴ １０月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] （10億豪ドル） -20.50 -14.56 ０７４５ＧＭＴ １０月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A -5.0 ０９３０ＧＭＴ １０月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] （前月比、％） N/A