＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 12月12─19日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １２日（水） ０７００ＧＭＴ １１月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] （前月比、％） -0.1 -0.1 （前年比、％） 1.9 1.9 ＥＵ基準（前月比、％） -0.1 -0.1 （前年比、％） 2.0 2.0 （11月速報） ０７４５ＧＭＴ １０月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] （10億ユーロ） N/A -3.3 ０７４５ＧＭＴ １１月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] （ＥＵ基準、前月比、％） 0.0 0.2 （ＥＵ基準、前年比、％） 1.8 2.1 ０９３０ＧＭＴ １１月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] （ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） 7.8 7.8 １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] （前月比、％） 0.2 -2.5 （前年比、％） -2.3 -2.3 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３３０ＧＭＴ １１月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] （輸入物価／前月比、％） -0.5 0.5 （輸出物価／前月比、％） 0.0 0.0 １９００ＧＭＴ １１月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] （10億ドル） -150.00 -120.00 １３日（木） １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （12/8までの週、1000件） 370 370 １３３０ＧＭＴ １１月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] （指数／前月比、％） -0.5 -0.2 （コア指数／前月比、％） 0.2 -0.2 １３３０ＧＭＴ １１月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] （前月比、％） 0.5 -0.3 （自動車除く／前月比、％）0.0 0.0 １５００ＧＭＴ １０月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] （前月比、％） 0.4 0.7 １４日（金） ０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] （指数） 46.6 46.2 （11月改定） ０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] （指数） 47.0 46.7 （11月改定） ０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] （指数） 46.8 46.5 （11月改定） １０００ＧＭＴ 第３・四半期ユーロ圏就業者数（統計局）[EUEMPQ=ECI] １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] （前月比、％） -0.2 0.2 （前年比、％） 2.2 2.2 （11月速報） １３３０ＧＭＴ １１月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] （指数／前月比、％） -0.2 0.1 （指数／前年比、％) 1.9 2.2 （コア指数／前月比、％) 0.2 0.2 （コア指数／前年比、％) 2.0 2.0 １３５８ＧＭＴ １２月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット）[USPMIM=ECI] （指数） N/A 52.8 （11月改定） １４１５ＧＭＴ １１月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] （指数／前月比、％） 0.3 -0.4 （設備稼働率、％） 78.0 77.8 １５─２０日 １１月対中国海外直接投資[CNFDI=ECI]（商務省） １７日（月） １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A 9.8 １４００ＧＭＴ １０月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI] １８日（火） ０９３０ＧＭＴ １１月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ＣＰＩ（前月比、％） N/A 0.5 （前年比、％） N/A 2.7 ＲＰＩ（前月比、％） N/A 0.6 （前年比、％） N/A 3.2 ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A 0.5 （前年比、％） N/A 3.1 ０９３０ＧＭＴ １１月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] 投入（前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 0.1 産出（前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A 2.5 １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ 第３・四半期米経常収支（商務省）[USCURA=ECI] (10億ドル） N/A -117.41 １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] （指数） 47 46 ２１４５ＧＭＴ 第３・四半期ニュージーランド経常収支 １１月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI] １９日（水） ０９００ＧＭＴ １０月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] （季調前、10億ユーロ） N/A 3.5 ０９００ＧＭＴ １２月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] （業況指数） N/A 101.4 （現況指数） N/A 108.1 （期待指数） N/A 95.2 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３３０ＧＭＴ １１月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] （着工件数／年率、万戸） 87.5 89.4 （許可件数／年率、万戸） 87.0 86.8 ２１４５ＧＭＴ 第３・四半期ニュージーランドＧＤＰ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━