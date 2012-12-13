＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 12月13─20日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １３日（木） １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （12/8までの週、1000件） 370 370 １３３０ＧＭＴ １１月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] （指数／前月比、％） -0.5 -0.2 （コア指数／前月比、％） 0.2 -0.2 １３３０ＧＭＴ １１月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] （前月比、％） 0.5 -0.3 （自動車除く／前月比、％）0.0 0.0 １５００ＧＭＴ １０月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] （前月比、％） 0.4 0.7 １４日（金） ０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] （指数） 46.6 46.2 （11月改定） ０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] （指数） 47.0 46.7 （11月改定） ０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] （指数） 46.8 46.5 （11月改定） １０００ＧＭＴ 第３・四半期ユーロ圏就業者数（統計局）[EUEMPQ=ECI] １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] （前月比、％） -0.2 0.2 （前年比、％） 2.2 2.2 （11月速報） １３３０ＧＭＴ １１月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] （指数／前月比、％） -0.2 0.1 （指数／前年比、％) 1.9 2.2 （コア指数／前月比、％) 0.2 0.2 （コア指数／前年比、％) 2.0 2.0 １３５８ＧＭＴ １２月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット）[USPMIM=ECI] （指数） N/A 52.8 （11月改定） １４１５ＧＭＴ １１月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] （指数／前月比、％） 0.3 -0.4 （設備稼働率、％） 78.0 77.8 １５─２０日 １１月対中国海外直接投資[CNFDI=ECI]（商務省） １７日（月） １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A 9.8 １４００ＧＭＴ １０月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI] １８日（火） ０９３０ＧＭＴ １１月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ＣＰＩ（前月比、％） N/A 0.5 （前年比、％） N/A 2.7 ＲＰＩ（前月比、％） N/A 0.6 （前年比、％） N/A 3.2 ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A 0.5 （前年比、％） N/A 3.1 ０９３０ＧＭＴ １１月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] 投入（前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 0.1 産出（前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A 2.5 １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ 第３・四半期米経常収支（商務省）[USCURA=ECI] (10億ドル） N/A -117.41 １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] （指数） 47 46 ２１４５ＧＭＴ 第３・四半期ニュージーランド経常収支 １１月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI] １９日（水） ０９００ＧＭＴ １０月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] （季調前、10億ユーロ） N/A 3.5 ０９００ＧＭＴ １２月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] （業況指数） N/A 101.4 （現況指数） N/A 108.1 （期待指数） N/A 95.2 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３３０ＧＭＴ １１月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] （着工件数／年率、万戸） 87.5 89.4 （許可件数／年率、万戸） 87.0 86.8 ２１４５ＧＭＴ 第３・四半期ニュージーランドＧＤＰ ２０日（木） ０７００ＧＭＴ １１月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] （前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 1.5 ０９３０ＧＭＴ １１月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] （前月比、％） N/A -0.8 （前年比、％） N/A 0.6 １３３０ＧＭＴ 第３・四半期米ＧＤＰ確報値（商務省）[USGDPR=ECI] （前期比年率、％） 2.8 2.7 デフレーター 2.7 2.8 （Q3改定） １３３０ＧＭＴ 第３・四半期米企業利益改定値（商務省）[USCPRF=ECI] （前期比、％） N/A 3.3 （Q3速報） １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （12/15までの週、1000件） N/A N/A １５００ＧＭＴ １１月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] （年率、100万戸） 4.84 4.79 １５００ＧＭＴ １０月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] (前月比、％) N/A 0.2 １５００ＧＭＴ １１月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] （指数／前月比、％） -0.2 0.2 １５００ＧＭＴ １２月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] -1.2 -10.7 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━