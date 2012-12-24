〔今週の主要材料〕海外市場

＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１２月２４─２８日の海外経済指標】 予想 前回 ２６日（水） １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ １０月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] （季調済前月比、％) 0.5 0.4 （季調前前月比、％) N/A 0.3 （前年比、％) 3.0 3.0 ２７日（木） １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （12／22までの週、1000件） N/A 361 １５００ＧＭＴ １２月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] （指数） 70.0 73.7 １５００ＧＭＴ １１月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] （年率、100万戸） 0.378 0.368 ２８日（金） ０７４５ＧＭＴ １１月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] （前月比、％） 0.0 -0.2 ０７４５ＧＭＴ 第３・四半期仏ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDP=ECI] （前期比、％） N/A 0.2 （速報値） １４４５ＧＭＴ １２月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] （指数） 51.0 50.4 １５００ＧＭＴ １１月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] （指数） N/A 104.8 （前月比、％） 1.0 5.2 １１月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１２月２４─２８日の海外行事予定】 ２４日（月） １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ブラジル、ドイツ［以上クリスマスイブ］、米国は半日取引 ２５日（火） オーストラリア、ブラジル、ドイツ、フランス、香港、インド、 シンガポール、米国、英国、韓国［クリスマス］ ２６日（水） １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 オーストラリア、ドイツ、フランス、香港、英国［ボクシングデー］ ２７日（木） １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 イタリア６カ月物国債入札 ２８日（金） イタリア中期債入札 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ［東京 ２５日 ロイター］