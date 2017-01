第4四半期のベトナムＧＤＰ伸び率、年率換算で前年比5.44％に加速＝政府

[ハノイ 24日 ロイター] ベトナム政府は24日、第4・四半期の国内総生産 (GDP)伸び率が年率換算で前年比5.44%となり、第3・四半期の同5.05%か ら加速したと発表した。 2012年の成長率は政府推定で5.03%となり、前年の5.89%から鈍化した。 詳細は以下の通り(単位:10億ドン)。 | | VALUE | Jan-Dec 12| SECTOR CURRENT | % OF |AT 1994 | % CHG | VALUE | GDP | PRICES | Y/Y | AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES 638,773 21.65 97,231 2.72 -- Agriculture 494,249 16.75 78,617 2.32 -- Forestry 20,760 0.70 3,303 5.83 -- Fisheries 123,764 4.20 15,311 4.16 INDUSTRY, CONSTRUCTION 1,199,359 40.65 255,165 4.52 - Industry 1,020,058 34.75 202,240 5.18 -- Mining industry 372,306 12.62 22,565 3.50 -- Processing industry 547,311 18.55 157,482 4.03 -- Utility industry 100,441 3.40 22,193 12.20 - Construction 179,301 6.08 52,925 2.09 SERVICES 1,112,552 37.78 261,488 6.42 _____________________ _______ ______ ________ ___________ TOTAL 2,950,684 100.00 613,884 5.03 ($1=20,825 dong)