＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 12月26─1月2日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２６日（水） １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ １０月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] （季調済前月比、％) 0.5 0.4 （季調前前月比、％) N/A 0.3 （前年比、％) 4.0 3.0 ２７日（木） １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （12／22までの週、1000件） 360 361 １５００ＧＭＴ １２月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] （指数） 70.0 73.7 １５００ＧＭＴ １１月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] （年率、100万戸） 0.378 0.368 ２８日（金） ０７４５ＧＭＴ １１月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] （前月比、％） 0.0 -0.2 ０７４５ＧＭＴ 第３・四半期仏ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDP=ECI] （前期比、％） N/A 0.2 （速報値） １４４５ＧＭＴ １２月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] （指数） 51.0 50.4 １５００ＧＭＴ １１月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] （指数） N/A 104.8 （前月比、％） 1.0 5.2 １１月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] ３１日（月） ０１４５ＧＭＴ １２月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI] １月 １日（火） ０１００ＧＭＴ １２月中国ＰＭＩ（物流購買連合会）[CNPMIB=ECI] N/A 50.6 ２日（水） ０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] （指数） 46.3 46.3 （12月速報） １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３５８ＧＭＴ １２月米製造業ＰＭＩ確報値（マークイット）[USPMIM=ECI] （指数） N/A 54.2 （12月速報） １５００ＧＭＴ １１月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] （前月比、％） 0.7 1.4 １５００ＧＭＴ １２月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] （指数） 50.0 49.5 １２月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] （前月比、％） 0.7 -0.1 （前年比、％） 1.9 1.9 ＥＵ基準（前月比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A 1.9 （11月改定） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━