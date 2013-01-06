〔今週の主要材料〕海外市場

＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１月７日─１１日の海外経済指標】 予想 前回 ７日（月） １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] （前月比、％） 0.0 0.1 （前年比、％） 2.4 2.6 ８日（火） ００３０ＧＭＴ １１月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] （10億豪ドル） -2.3 -2.088 ０７００ＧＭＴ １１月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] （億ユーロ） 150 152 ０７４５ＧＭＴ １１月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A -4.7 １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] （前月比、％） 0.3 -1.2 （前年比、％） N/A -3.6 １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] （業況感指数） -1.10 -1.19 （景況感指数） 86.3 85.7 １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] （％） 11.8 11.7 １１００ＧＭＴ １１月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] （前月比、％） -1.4 3.9 １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] ２０００ＧＭＴ １１月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] （前月比増、10億ドル） 12.5 14.2 ９日（水） ００３０ＧＭＴ １１月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] （前月比、％） 0.4 0.0 ０９３０ＧＭＴ １１月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] （10億ポンド） -9.05 -9.539 １１００ＧＭＴ １１月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] （前月比、％） 1.0 -2.6 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １０─１４日 １２月中国貿易統計[CNTRD=ECI] １０─１５日 第４・四半期中国外貨準備 １２月中国マネーサプライＭ２[CNMSM2=ECI]（中国人民銀行） １２月中国人民元建て新規融資[CNNYL=ECI]（中国人民銀行） １０日（木） ０７４５ＧＭＴ １１月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] （前月比、％） 0.3 -0.7 ０７４５ＧＭＴ １２月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] （ＥＵ基準、前月比、％） 0.3 -0.2 （ＥＵ基準、前年比、％） 1.5 1.6 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （1/5までの週、1000件） 365 372 １５００ＧＭＴ １１月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] （前月比、％） 0.3 0.6 １１日（金） ０１３０ＧＭＴ １２月中国ＣＰＩ、ＰＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI] ０７４５ＧＭＴ １１月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] （10億ユーロ） N/A -2.8 ０９３０ＧＭＴ １１月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] （前月比、％） 0.8 -0.8 （前年比、％） -1.9 -3.0 ０９３０ＧＭＴ １１月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] （前月比、％） 0.5 -1.3 （前年比、％） -1.3 -2.1 １３３０ＧＭＴ １２月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] （輸入物価／前月比、％） 0.1 -0.9 （輸出物価／前月比、％） 0.0 -0.7 １３３０ＧＭＴ １１月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] （10億ドル） -41.3 -42.24 １９００ＧＭＴ １２月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] （10億ドル） N/A -172.11 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１月７日─１１日の海外行事予定】 ７日（月） １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ８日（火） １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １６３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 １７００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 ２０００ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が経済見通しについて講演 （サウスカロライナ州コロンビア） 米国際家電ショー（ＣＥＳ）（１１日まで、ラスベガス） ９日（水） １７００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 タイ中銀金融政策決定会合 英中銀金融政策委員会（１０日まで） 米国際家電ショー（ＣＥＳ）（１１日まで、ラスベガス） １０日（木） １２００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １２４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] １３３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １７００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 １８１０ＧＭＴ ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が２０１３年の 経済見通しについて講演・質疑応答（米ミズーリ州カンザスシティ） １９００ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済・金融政策について講演・ 質疑応答（ウィスコンシン州マディソン） インドネシア中銀金融政策決定会合 スペイン国債入札 イタリア短期債入札 米国際家電ショー（ＣＥＳ）（１１日まで、ラスベガス） １１日（金） １４３０ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演・ 質疑応答（ニュージャージー州サマセット） 韓国中銀金融政策決定会合 イタリア国債入札 米国際家電ショー（ＣＥＳ）（最終日、ラスベガス） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ［東京 ７日 ロイター］