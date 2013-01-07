＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1月7─14日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ７日（月） １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] （前月比、％） 0.0 0.1 （前年比、％） 2.4 2.6 ８日（火） ００３０ＧＭＴ １１月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] （10億豪ドル） -2.3 -2.088 ０７００ＧＭＴ １１月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] （億ユーロ） 150 152 ０７４５ＧＭＴ １１月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A -4.7 １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] （前月比、％） 0.3 -1.2 （前年比、％） N/A -3.6 １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] （業況感指数） -1.10 -1.19 （景況感指数） 86.3 85.7 １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] （％） 11.8 11.7 １１００ＧＭＴ １１月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] （前月比、％） -1.4 3.9 １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] ２０００ＧＭＴ １１月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] （前月比増、10億ドル） 12.5 14.2 ９日（水） ００３０ＧＭＴ １１月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] （前月比、％） 0.4 0.0 ０９３０ＧＭＴ １１月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] （10億ポンド） -9.05 -9.539 １１００ＧＭＴ １１月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] （前月比、％） 1.0 -2.6 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １０─１４日 時間未定 １２月中国貿易統計（税関当局） 輸出（前年比、％）[CNEXP=ECI] N/A 2.9 輸入（前年比、％）[CNIMP=ECI] N/A 0.0 貿易収支（10億ドル）[CNTRD=ECI] N/A 1.96 １０─１５日 第４・四半期中国外貨準備 時間未定 １２月中国新規融資（中国人民銀行）[CNNYL=ECI][CNMSM2=ECI] 新規融資額（10億元） N/A 522.9 新規融資伸び率（前年比、％） N/A 15.7 Ｍ２伸び率（前年比、％） N/A 13.9 １０日（木） ０７４５ＧＭＴ １１月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] （前月比、％） 0.3 -0.7 ０７４５ＧＭＴ １２月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] （ＥＵ基準、前月比、％） 0.3 -0.2 （ＥＵ基準、前年比、％） 1.5 1.6 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （1/5までの週、1000件） 365 372 １５００ＧＭＴ １１月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] （前月比、％） 0.3 0.6 １１日（金） ０１３０ＧＭＴ １２月中国主要経済統計（国家統計局） ＣＰＩ（前年比、％）[CNCPI=ECI] N/A 2.0 ＰＰＩ（前年比、％）[CNPPI=ECI] N/A -2.2 ０７４５ＧＭＴ １１月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] （10億ユーロ） N/A -2.8 ０９３０ＧＭＴ １１月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] （前月比、％） 0.8 -0.8 （前年比、％） -1.9 -3.0 ０９３０ＧＭＴ １１月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] （前月比、％） 0.5 -1.3 （前年比、％） -1.3 -2.1 １３３０ＧＭＴ １２月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] （輸入物価／前月比、％） 0.1 -0.9 （輸出物価／前月比、％） 0.0 -0.7 １３３０ＧＭＴ １１月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] （10億ドル） -41.3 -42.24 １９００ＧＭＴ １２月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] （10億ドル） N/A -172.11 １４─１７日 ０７００ＧＭＴ １２月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI] （前月比、％） N/A -0.7 （前年比、％） N/A 3.2 １４日（月） １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] （前月比、％） N/A -1.4 （前年比、％） N/A -3.6 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━