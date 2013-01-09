＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1月9─16日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ９日（水） ０９３０ＧＭＴ １１月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] （10億ポンド） -9.05 -9.539 １１００ＧＭＴ １１月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] （前月比、％） 1.0 -2.6 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １０─１５日 第４・四半期中国外貨準備 時間未定 １２月中国新規融資（中国人民銀行）[CNNYL=ECI][CNMSM2=ECI] 新規融資額（10億元） 550.0 522.9 新規融資伸び率（前年比、％） 15.2 15.7 Ｍ２伸び率（前年比、％） 14.0 13.9 １０日（木） 時間未定 １２月中国貿易統計（税関当局） 輸出（前年比、％）[CNEXP=ECI] 4.0 2.9 輸入（前年比、％）[CNIMP=ECI] 3.0 0.0 貿易収支（10億ドル）[CNTRD=ECI] 19.7 19.6 ０７４５ＧＭＴ １１月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] （前月比、％） 0.3 -0.7 ０７４５ＧＭＴ １２月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] （ＥＵ基準、前月比、％） 0.3 -0.2 （ＥＵ基準、前年比、％） 1.5 1.6 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （1/5までの週、1000件） 365 372 １５００ＧＭＴ １１月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] （前月比、％） 0.3 0.6 １１日（金） ０１３０ＧＭＴ １２月中国主要経済統計（国家統計局） ＣＰＩ（前年比、％）[CNCPI=ECI] 2.3 2.0 ＰＰＩ（前年比、％）[CNPPI=ECI] -1.8 -2.2 ０７４５ＧＭＴ １１月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] （10億ユーロ） N/A -2.8 ０９３０ＧＭＴ １１月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] （前月比、％） 0.8 -0.8 （前年比、％） -1.9 -3.0 ０９３０ＧＭＴ １１月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] （前月比、％） 0.5 -1.3 （前年比、％） -1.3 -2.1 １３３０ＧＭＴ １２月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] （輸入物価／前月比、％） 0.1 -0.9 （輸出物価／前月比、％） 0.0 -0.7 １３３０ＧＭＴ １１月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] （10億ドル） -41.3 -42.24 １９００ＧＭＴ １２月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] （10億ドル） -22.50 -172.11 １４─１７日 ０７００ＧＭＴ １２月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI] （前月比、％） N/A -0.7 （前年比、％） N/A 3.2 １４日（月） １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] （前月比、％） N/A -1.4 （前年比、％） N/A -3.6 １５日（火） ０７００ＧＭＴ １２月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] （前月比、％） N/A 0.9 （前年比、％） N/A 2.1 ＥＵ基準（前月比、％） N/A 1.0 （前年比、％） N/A 2.1 （12月速報） ０８００ＧＭＴ ２０１２年独ＧＤＰ（連邦統計庁） N/A 3.0 ０９３０ＧＭＴ １２月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ＣＰＩ（前月比、％） N/A 0.2 （前年比、％） N/A 2.7 ＲＰＩ（前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 3.0 ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A 2.9 ０９３０ＧＭＴ １２月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] 投入（前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A -0.3 産出（前月比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A 2.2 １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A 10.2 １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ １月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] （指数） N/A -8.10 １３３０ＧＭＴ １２月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] （指数／前月比、％） -0.1 -0.8 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.1 １３３０ＧＭＴ １２月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] （前月比、％） 0.2 0.3 （自動車除く／前月比、％）0.2 0.0 １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５００ＧＭＴ １１月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] （前月比、％） N/A 0.4 １６日（水） １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] （前月比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A 2.2 （11月改定） １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.0 -0.3 （指数／前年比、％) N/A 1.8 （コア指数／前月比、％) 0.1 0.1 （コア指数／前年比、％) N/A 1.9 １４００ＧＭＴ １１月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI] １４１５ＧＭＴ １２月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] （指数／前月比、％） 0.3