＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1月11─18日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １１日（金） ０７４５ＧＭＴ １１月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] （10億ユーロ） N/A -2.8 ０９３０ＧＭＴ １１月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] （前月比、％） 0.8 -0.8 （前年比、％） -1.9 -3.0 ０９３０ＧＭＴ １１月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] （前月比、％） 0.5 -1.3 （前年比、％） -1.3 -2.1 １３３０ＧＭＴ １２月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] （輸入物価／前月比、％） 0.1 -0.9 （輸出物価／前月比、％） 0.0 -0.7 １３３０ＧＭＴ １１月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] （10億ドル） -41.3 -42.24 １９００ＧＭＴ １２月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] （10億ドル） -22.50 -172.11 １４─１７日 ０７００ＧＭＴ １２月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI] （前月比、％） N/A -0.7 （前年比、％） N/A 3.2 １４日（月） １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] （前月比、％） N/A -1.4 （前年比、％） N/A -3.6 １５日（火） ０７００ＧＭＴ １２月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] （前月比、％） N/A 0.9 （前年比、％） 2.1 2.1 ＥＵ基準（前月比、％） N/A 1.0 （前年比、％） N/A 2.1 （12月速報） ０８００ＧＭＴ ２０１２年独ＧＤＰ（連邦統計庁） 0.8 3.0 ０９３０ＧＭＴ １２月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ＣＰＩ（前月比、％） N/A 0.2 （前年比、％） N/A 2.7 ＲＰＩ（前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 3.0 ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A 2.9 ０９３０ＧＭＴ １２月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] 投入（前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A -0.3 産出（前月比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A 2.2 １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A 10.2 １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ １月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] （指数） N/A -8.10 １３３０ＧＭＴ １２月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] （指数／前月比、％） -0.1 -0.8 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.1 １３３０ＧＭＴ １２月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] （前月比、％） 0.2 0.3 （自動車除く／前月比、％）0.2 0.0 １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５００ＧＭＴ １１月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] （前月比、％） N/A 0.4 １６日（水） １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] （前月比、％） N/A -0.2 （前年比、％） 2.2 2.2 （11月改定） １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.0 -0.3 （指数／前年比、％) N/A 1.8 （コア指数／前月比、％) 0.1 0.1 （コア指数／前年比、％) N/A 1.9 １４００ＧＭＴ １１月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI] １４１５ＧＭＴ １２月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] （指数／前月比、％） 0.3 1.1 （設備稼働率、％） 78.5 78.4 １５００ＧＭＴ １月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] （指数） 48 47 １７日（木） ００３０ＧＭＴ １２月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] 就業者数増減（前月比、万人） N/A 1.39 失業率（％） N/A 5.2 １３３０ＧＭＴ １２月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] （着工件数／年率、万戸） 88.0 86.1 （許可件数／年率、万戸） 90.0 90.0 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （1/12までの週、1000件） N/A 371 １５００ＧＭＴ １月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] N/A 8.1 １８日（金） ０１３０ＧＭＴ １２月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI] ０２００ＧＭＴ 第４・四半期中国ＧＤＰ（前年比、％）[CNGDP=ECI] 7.8 7.4 １２月小売売上高（前年比、％）[CNRSL=ECI] 14.9 14.9 １２月鉱工業生産（前年比、％）[CNIO=ECI] 10.1 10.1 １２月固定資産投資（年初来前年比、％）[CNUFAI=ECI] 20.7 20.7 ０９３０ＧＭＴ １２月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] （前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 0.9 １４５５ＧＭＴ １月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] （指数） N/A 72.9 （12月確報） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━