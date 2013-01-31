＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1月31日─2月7日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ３１日（木） ０７００ＧＭＴ １２月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] （前月比、％） -0.1 1.2 （前年比、％） -1.6 -0.9 ０７４５ＧＭＴ １２月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] （前月比、％） 0.2 0.2 ０８５５ＧＭＴ １月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] （失業者数増減・季調済／1000人） 8 3 （失業者数・季調前／100万人） 3.2 2.8 （失業率・季調済／％） 6.9 6.9 １２３０ＧＭＴ １月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] （1000人） N/A 32.556 １３３０ＧＭＴ １２月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] （個人所得／前月比、％） 0.8 0.6 （個人消費支出／前月比、％） 0.3 0.4 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A -0.2 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.1 0.0 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （1/26までの週、1000件） 350 330 １３３０ＧＭＴ 第４・四半期米雇用コスト指数（労働省）[USEMPC=ECI] （前期比、％） 0.5 0.4 １４４５ＧＭＴ １月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] （指数） 50.5 48.9 １月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] （前月比、％） -0.4 0.9 （前年比、％） 2.0 2.1 ＥＵ基準（前月比、％） -0.5 0.9 （前年比、％） 2.0 2.0 （12月改定） ２月１日（金） ００３０ＧＭＴ 第４・四半期豪ＰＰＩ（連邦統計局）[AUPPIQ=ECI] （前期比、％） 0.4 0.6 （前年比、％） 1.3 1.1 ０１００ＧＭＴ １月中国ＰＭＩ（国家統計局）[CNPMIB=ECI] 50.9 50.6 ０１４５ＧＭＴ １月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI] N/A 51.9 （1月速報） ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] （指数） 47.5 47.5 （1月速報） １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] （前年比、％） 2.2 2.2 １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] （％） 11.9 11.8 １３３０ＧＭＴ １月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] （非農業部門雇用者数増減、1000人） 160 155 （民間部門雇用者数増減、1000人） 165 168 （失業率、％） 7.8 7.8 １３５８ＧＭＴ １月米製造業ＰＭＩ確報値（マークイット）[USPMIM=ECI] （指数） N/A 56.1 （1月速報） １４５５ＧＭＴ １月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI] （指数） 71.5 71.3 （1月速報） １５００ＧＭＴ １２月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] （前月比、％） 0.6 -0.3 １５００ＧＭＴ １月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] （指数） 50.6 50.2 １月米自動車販売台数 ４日（月） １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] （前月比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A 2.1 １５００ＧＭＴ １２月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] （前月比、％） 1.0 0.0 １５００ＧＭＴ １２月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] （耐久財受注／前月比、％）N/A 4.6 （速報値） ５日（火） ００３０ＧＭＴ １２月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] （10億豪ドル） N/A -2.6 ０１４５ＧＭＴ １月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIS=ECI] （指数） N/A 51.7 ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] （指数） N/A 48.3 （1月速報） ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] （指数） N/A 48.2 （1月速報） １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] （前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A -2.6 １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５００ＧＭＴ １月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] （総合指数・ＮＭＩ） 55.8 55.7 （景気指数） N/A 60.8 ６日（水） ００３０ＧＭＴ １２月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] （前月比、％） N/A -0.1 １１００ＧＭＴ １２月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] （前月比、％） N/A -1.8 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] ７日（木） ００３０ＧＭＴ １月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] 就業者数増減（前月比、万人） N/A -0.55 失業率（％） N/A 5.4 ０７４５ＧＭＴ １２月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A -4.3 ０９３０ＧＭＴ １２月英鉱工業生産（国立統計局