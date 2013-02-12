＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2月12─19日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １２日（火） ０７：４５ＧＭＴ １２月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] （10億ユーロ） N/A -2.9 ０９：３０ＧＭＴ １月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ＣＰＩ（前月比、％） -0.4 0.5 （前年比、％） 2.8 2.7 ＲＰＩ（前月比、％） -0.5 0.5 （前年比、％） 3.2 3.1 ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） 3.0 3.0 ０９：３０ＧＭＴ １月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] 投入（前月比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A 0.3 産出（前月比、％） 0.2 -0.1 （前年比、％） 2.0 2.2 １２：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １９：００ＧＭＴ １月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] （10億ドル） -2.00 -0.26 １３日（水） ０７：００ＧＭＴ １月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI] （前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 3.2 １０：００ＧＭＴ １２月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] （前月比、％） 0.2 -0.3 （前年比、％） -2.4 -3.7 １２：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３：３０ＧＭＴ １月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] （輸入物価／前月比、％） 0.7 -0.1 （輸出物価／前月比、％） 0.3 -0.1 １３：３０ＧＭＴ １月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] （前月比、％） 0.1 0.5 （自動車除く／前月比、％）0.1 0.3 １５：００ＧＭＴ １２月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] （前月比、％） 0.3 0.3 １４日（木） ０６：３０ＧＭＴ 第４・四半期仏ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDPP=ECI] （前期比、％） -0.2 0.1 （Q3） ０７：００ＧＭＴ 第４・四半期独ＧＤＰ速報値（連邦統計庁）[DEGDF=ECI] （前期比、％） -0.5 0.2 （前年比、％） N/A 0.4 （Q3） ０９：００ＧＭＴ 第４・四半期イタリアＧＤＰ速報値（統計局） １０：００ＧＭＴ 第４・四半期ユーロ圏ＧＤＰ速報値（統計局）[EUGDF=ECI] （前月比、％） -0.4 -0.1 （前年比、％） -0.7 -0.6 （Q3） １０：００ＧＭＴ 第４・四半期ギリシャＧＤＰ速報値 １３：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （2/9までの週、1000件） 360 366 １５日（金） ０９：３０ＧＭＴ １月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] （前月比、％） 0.4 -0.1 （前年比、％） 0.8 0.3 １０：００ＧＭＴ １２月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A 13.7 １３：３０ＧＭＴ ２月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] （指数） -2.00 -7.78 １４：００ＧＭＴ １２月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI] １４：１５ＧＭＴ １月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] （指数／前月比、％） 0.2 0.3 （設備稼働率、％） 78.9 78.8 １４：５５ＧＭＴ ２月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] （指数） 74.8 73.8 （1月確報） １５─２０日 １月対中国海外直接投資[CNFDI=ECI]（商務省） １８日（月） ０９：００ＧＭＴ １２月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] （季調前、10億ユーロ） N/A 19.8 第４・四半期タイＧＤＰ １９日（火） １０：００ＧＭＴ ２月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] （景気期待指数） N/A 31.5 （現況指数） N/A 7.1 １５：００ＧＭＴ ２月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] （指数） N/A 47 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━