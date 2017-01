〔情報ＢＯＸ〕韓国中銀の政策金利の推移（1999年─2013年2月）

[ソウル 14日 ロイター] 韓国銀行(中央銀行)は14日、政策金利を2.75% に据え置いた。据え置きは4カ月連続で、市場予想通り。 以下は、1999年に導入された現行制度における政策金利の推移。 発表日 変更内容 変更後の政策金利 Oct. 11, 2012 Down 25 bp 2.75 percent July 12, 2012 Down 25 bp 3.00 percent June 10, 2011 Up 25 bp 3.25 percent March 10, 2011 Up 25 bp 3.00 percent Jan. 13, 2011 Up 25 bp 2.75 percent Nov. 16, 2010 Up 25 bp 2.50 percent July 9, 2010 Up 25 bp 2.25 percent Feb. 12, 2009 Down 50 bp 2.00 percent Jan. 9, 2009 Down 50 bp 2.50 percent Dec. 11, 2008 Down 100 bp 3.00 percent Nov. 7, 2008 Down 25 bp 4.00 percent *Oct. 27, 2008 Down 75 bp 4.25 percent Oct. 9, 2008 Down 25 bp 5.00 percent Aug. 7, 2008 Up 25 bp 5.25 percent Aug. 9, 2007 Up 25 bp 5.0 percent July 12, 2007 Up 25 bp 4.75 percent Aug. 10, 2006 Up 25 bp 4.50 percent June 8, 2006 Up 25 bp 4.25 percent Feb. 9, 2006 Up 25 bp 4.00 percent Dec. 8, 2005 Up 25 bp 3.75 percent Oct. 11, 2005 Up 25 bp 3.50 percent Nov. 11, 2004 Down 25 bp 3.25 percent Aug. 12, 2004 Down 25 bp 3.5 percent July 10, 2003 Down 25 bp 3.75 percent May 13, 2003 Down 25 bp 4.0 percent May 7, 2002 Up 25 bp 4.25 percent *Sept. 19, 2001 Down 50 bp 4.0 percent Aug. 9, 2001 Down 25 bp 4.5 percent July 5, 2001 Down 25 bp 4.75 percent Feb. 8, 2001 Down 25 bp 5.0 percent Oct. 5, 2000 Up 25 bp 5.25 percent Feb. 10, 2000 Up 25 bp 5.0 percent May 6, 1999 Set at 4.75 percent *=臨時会合