＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2月15─22日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １５日（金） ０９：３０ＧＭＴ １月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] （前月比、％） 0.4 -0.1 （前年比、％） 0.8 0.3 １０：００ＧＭＴ １２月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A 13.7 １３：３０ＧＭＴ ２月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] （指数） -2.00 -7.78 １４：００ＧＭＴ １２月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI] １４：１５ＧＭＴ １月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] （指数／前月比、％） 0.2 0.3 （設備稼働率、％） 78.9 78.8 １４：５５ＧＭＴ ２月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] （指数） 74.8 73.8 （1月確報） １５─２０日 １月対中国海外直接投資[CNFDI=ECI]（商務省） １８日（月） ０９：００ＧＭＴ １２月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] （季調前、10億ユーロ） N/A 19.8 １９日（火） １０：００ＧＭＴ ２月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] （景気期待指数） N/A 31.5 （現況指数） N/A 7.1 １５：００ＧＭＴ ２月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] （指数） N/A 47 ２０日（水） ０７：００ＧＭＴ １月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] （前月比、％） N/A -0.5 （前年比、％） N/A 1.7 ＥＵ基準（前月比、％） N/A -0.7 （前年比、％） N/A 1.9 （1月速報） ０７：００ＧＭＴ １月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] （前月比、％） N/A -0.3 （前年比、％） N/A 1.5 ０７：４５ＧＭＴ １月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] （ＥＵ基準、前月比、％） N/A 0.4 （ＥＵ基準、前年比、％） N/A 1.5 ０９：３０ＧＭＴ １月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] （ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） N/A 7.7 １２：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３：３０ＧＭＴ １月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] （着工件数／年率、万戸） 92.3 95.4 （許可件数／年率、万戸） 91.5 90.9 １３：３０ＧＭＴ １月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.3 -0.2 （コア指数／前月比、％） N/A 1.3 １３：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] ２１日（木） ０８：５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] （指数） N/A 48.6 ０８：５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] （指数） N/A 47.9 ０８：５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] （指数） N/A 48.6 １３：３０ＧＭＴ １月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.1 0.0 （指数／前年比、％) N/A 1.7 （コア指数／前月比、％) 0.2 0.1 （コア指数／前年比、％) N/A 1.9 １３：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （2/16までの週、1000件） N/A 341 １３：５８ＧＭＴ ２月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット）[USPMIM=ECI] （指数） N/A 55.8 （1月改定） １５：００ＧＭＴ １月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] （年率、100万戸） 4.95 4.94 １５：００ＧＭＴ １月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] （指数／前月比、％） N/A 0.5 １５：００ＧＭＴ ２月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] 0.3 -5.8 ２３：００ＧＭＴ １月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI] （レシオ） N/A 0.92 ２２日（金） ０１：３０ＧＭＴ １月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI] ０７：００ＧＭＴ 第４・四半期独ＧＤＰの詳細（連邦統計庁）[DEGDP=ECI] （前期比、％） N/A -0.6 （前年比、％） N/A 0.1 （Q4速報） ０９：００ＧＭＴ ２月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] （業況指数） 105.0 104.2 （現況指数） N/A 108.0 （期待指数） N/A 100.5 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━