〔今週の主要材料〕海外市場

＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【２月２５─３月３日の海外経済指標】 予想 前回 ２５日（月） ０１：４５ＧＭＴ ２月中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ）[CNPMIF=ECI] N/A 52.3 １３：３０ＧＭＴ １月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] （指数） N/A 0.02 ２６─１日 ０７：００ＧＭＴ １月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] （前月比、％） N/A -1.7 （前年比、％） N/A -4.7 ２６日（火） １２：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４：００ＧＭＴ １２月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] (前月比、％) N/A 0.6 １４：００ＧＭＴ １２月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] （季調済前月比、％) N/A 0.6 （季調前前月比、％) N/A -0.1 （前年比、％) N/A 5.5 １５：００ＧＭＴ １月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] （年率、100万戸） 0.381 0.369 １５：００ＧＭＴ ２月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] （指数） 61.0 58.6 ２７日（水） ０７：００ＧＭＴ ３月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] （指数） 5.9 5.8 ０７：００ＧＭＴ １月独輸入物価（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] ０７：００ＧＭＴ １月独輸入物価指数（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] （前月比、％） 0.3 -0.5 （前年比、％） -0.6 0.3 ０９：００ＧＭＴ １月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] （前年比、％） 3.2 3.3 ０９：３０ＧＭＴ 第４・四半期英ＧＤＰ改定値（国立統計局）[GBGD2=ECI] （前期比、％） -0.3 -0.3 （前年比、％） 0.0 0.0 （Q4速報） １０：００ＧＭＴ ２月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] （業況感指数） -1.04 -1.09 （景況感指数） 89.8 89.2 １２：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３：３０ＧＭＴ １月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] （前月比、％） -4.0 4.3 （輸送機器除く／前月比、％） 0.2 1.0 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） N/A -0.3 １５：００ＧＭＴ １月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] （指数） N/A 101.7 （前月比、％） N/A -4.3 ２８日（木） ０７：４５ＧＭＴ １月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] （前月比、％） -0.2 0.0 ０８：５５ＧＭＴ ２月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] （失業者数増減・季調済／1000人） -5 -16 （失業者数・季調前／100万人） N/A 3.1 （失業率・季調済／％） 6.8 6.8 １０：００ＧＭＴ １月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] （前月比、％） -1.0 0.4 （前年比、％） 2.0 2.0 （1月速報） １３：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （2/23までの週、1000件） N/A 360.75 １２：３０ＧＭＴ 第４・四半期米ＧＤＰ改定値 [USGDPR=ECI] （前期比年率、％） 0.5 -0.1 デフレーター 0.6 0.6 （Q4速報） １４：４５ＧＭＴ ２月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] （指数） 54.5 55.6 ２月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] （前月比、％） 0.7 -0.5 （前年比、％） 1.6 1.7 ＥＵ基準（前月比、％） 0.7 -0.7 （前年比、％） 1.7 1.9 （1月改定） ３月１日（金） ０１：００ＧＭＴ ２月中国ＰＭＩ（物流購買連合会）[CNPMIB=ECI] ０１：４５ＧＭＴ ２月中国ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI] ０８：５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] （指数） 47.8 47.8 （2月速報） １０：００ＧＭＴ ２月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] （前年比、％） N/A 2.2 １０：００ＧＭＴ １月ユーロ圏ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] （％） 11.8 11.7 １３：３０ＧＭＴ １月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] （個人所得／前月比、％） -2.1 2.6 （個人消費支出／前月比、％） 0.2 0.2 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.0 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.2 0.0 １３：５８ＧＭＴ ２月米製造業ＰＭＩ確報値（マークイット）[USPMIM=ECI] （指数） N/A 55.2 （2月速報） １４：５５ＧＭＴ ２月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI] （指数） 76.3 76.3 （2月速報） １５：００ＧＭＴ １月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] （前月比、％） 0.4 0.9 １５：００ＧＭＴ ２月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] （指数） 52.5 53.1 ２日（土） ３日（日） ０１：００ＧＭＴ ２月中国非製造業ＰＭＩ（国家統計局） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【２月２５─３月１日の海外行事予定】 ２５日（月） １６：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・