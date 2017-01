1月のインドネシアＣＰＩは前年比＋4.57％、ほぼ予想通り　前月から伸び加速　

[ジャカルタ 1日 ロイター] インドネシア統計局が1日発表した1月の消費者物 価指数(CPI)上昇率は前年同月比4.57%となり、前月の同4.3%から加速した。 食品や飲料、たばこの価格が上昇した。 ロイターがまとめたアナリスト16人の予想は4.5%上昇だった。 前月比では1.03%上昇。アナリストの予想は0.98%上昇だった。 1月のコアインフレ率は前年同月比4.32%。市場予想は4.46%。 インドネシア中銀は、年間のインフレ目標を3.5─5.5%としている。 エコノミストは、1月のインフレ加速を受けても、中銀が2月12日の政策決定会合で 政策金利IDCBIR=ECIを5.75%に据え置く余地はまだあるとみている。 インドネシアのCPI推移は以下の通り。 前年比(%) 前月比(%) Jan 4.57 1.03 Dec 4.3 0.54 Nov 4.32 0.07 Oct 4.61 0.16 Sept 4.31 0.01 Aug 4.58 0.95 July 4.56 0.70 June 4.53 0.62 May 4.45 0.07 April 4.50 0.21 March 3.97 0.07 Feb 3.56 0.05 Jan 3.65 0.76 Dec 3.79 0.57 Nov 4.15 0.34 Oct 4.42 -0.12 Sept 4.61 0.27 Aug 4.79 0.93 July 4.61 0.67 June 5.54 0.55 May 5.98 0.12 April 6.16 -0.31 March 6.65 -0.32 Feb 6.84 0.13 Jan 7.02 0.89 Dec 6.96 0.92 Nov 6.33 0.60 Oct 5.67 0.06 Sept 5.80 0.44 Aug 6.44 0.76 July 6.22 1.57 June 5.05 0.97 May 4.16 0.29 April 3.91 0.15 March 3.43 -0.14 Feb 3.81 0.30 Jan 3.72 0.84 Dec 2.78 0.33 Nov 2.41 -0.03 Oct 2.57 0.19 Sept 2.83 1.05 Aug 2.75 0.56 July 2.71 0.45 June 3.65 0.11 May 6.04 0.04 April 7.31 -0.31 March 7.92 0.22 Feb 8.60 0.21