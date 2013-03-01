＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3月1日─3月8日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ３月１日（金） ０７：００ＧＭＴ １月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] （前月比、％） 1.0 -1.7 （前年比、％） -1.8 -4.7 ０８：５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] （指数） 47.8 47.8 （2月速報） １０：００ＧＭＴ ２月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] （前年比、％） 1.9 2.2 １０：００ＧＭＴ １月ユーロ圏ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] （％） 11.8 11.7 １３：３０ＧＭＴ １月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] （個人所得／前月比、％） -2.2 2.6 （個人消費支出／前月比、％） 0.2 0.2 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.0 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.2 0.0 １３：５８ＧＭＴ ２月米製造業ＰＭＩ確報値（マークイット）[USPMIM=ECI] （指数） N/A 55.2 （2月速報） １４：５５ＧＭＴ ２月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI] （指数） 76.3 76.3 （2月速報） １５：００ＧＭＴ １月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] （前月比、％） 0.4 0.9 １５：００ＧＭＴ ２月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] （指数） 52.5 53.1 ３日（日） ０１：００ＧＭＴ ２月中国非製造業ＰＭＩ（国家統計局） ４日（月） １０：００ＧＭＴ １月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] （前月比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A 2.1 ５日（火） ００：３０ＧＭＴ 第４・四半期豪経常収支（連邦統計局）[AUCADQ=ECI] （10億豪ドル） N/A -14.9 ００：３０ＧＭＴ １月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] （前月比、％） N/A -0.2 ０１：４５ＧＭＴ ２月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIS=ECI] ０８：５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] （指数） N/A 47.3 （2月速報） ０８：５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] （指数） N/A 47.3 （2月速報） １０：００ＧＭＴ １月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] （前月比、％） N/A -0.8 （前年比、％） N/A -3.4 １２：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） [USUBSW=ECI] １３：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５：００ＧＭＴ ２月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] （総合指数・ＮＭＩ） 55.0 55.2 ６日（水） ００：３０ＧＭＴ 第４・四半期豪ＧＤＰ（連邦統計局）[AUGDPQ=ECI] （前期比、％） N/A 0.5 （前年比、％） N/A 3.1 １０：００ＧＭＴ 第４・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局）[EUGDP=ECI] （前月比、％） N/A -0.6 （前年比、％） N/A -0.9 （速報値） １２：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３：１５ＧＭＴ ２月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] （増減、1000人） N/A 192 １５：００ＧＭＴ １月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] （前月比、％） -1.5 1.8 １５：００ＧＭＴ １月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] （耐久財受注／前月比、％）N/A -5.2 （速報値） ７日（木） ００：３０ＧＭＴ １月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] （10億豪ドル） 1.0 0.427 ０７：４５ＧＭＴ １月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A -5.3 １１：００ＧＭＴ １月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] （前月比、％） 0.4 0.8 １２：３０ＧＭＴ ２月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] （1000人） N/A 40.4 １３：３０ＧＭＴ １月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] （10億ドル） -43.00 -38.54 １３：３０ＧＭＴ 第４・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値 （労働省）[USLCTS=ECI] （労働生産性／前期比、年率％） N/A -2.0 （単位労働コスト／前期比、年率％） N/A 4.5 （Q4速報） １３：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （3/2までの週、1000件） N/A 344 ２０：００ＧＭＴ １月米消費者信用残高（ＦＲＢ）[USCRED=ECI] （前月比増、10億ドル） 13.00 14.59 ２月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） ８日（金） ０９：３０ＧＭＴ ２月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] 投入（前月比、％） N/A 1.3 （前年比、％） N/A 1.8 産出（前月比、％） N/A 0.2 （前年比、％） N/A 2.0 １１：００ＧＭＴ １月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] （前月比、％） 0.5 0.3 １３：３０ＧＭＴ ２月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] （非農業部門雇用者数増減、1000人） 148 157 （民間部門雇用者数増減、1000人） 161 166 （失業率、％） 7.9 7.9