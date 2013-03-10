〔今週の主要材料〕海外市場

＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【３月１１─１５日の海外経済指標】 予想 前回 １１日（月） ０７：００ＧＭＴ １月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] （億ユーロ） 157 168 ０７：４５ＧＭＴ １月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] （前月比、％） 0.0 -0.1 １２日（火） ０７００ＧＭＴ ２月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI] （前月比、％） N/A 0.3 （前年比、％） N/A 2.3 ０７：００ＧＭＴ ２月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] （前月比、％） 0.6 0.6 （前年比、％） 1.5 1.5 ＥＵ基準（前月比、％） 0.8 0.8 （前年比、％） 1.8 1.8 （2月速報） ０７：４５ＧＭＴ １月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] （10億ユーロ） N/A -3.6 ０９：３０ＧＭＴ １月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] （前月比、％） 0.1 1.1 （前年比、％） -1.1 -1.7 ０９：３０ＧＭＴ １月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] （前月比、％） 0.0 1.6 （前年比、％） -1.1 -1.5 ０９：３０ＧＭＴ １月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] （10億ポンド） -9.00 -8.90 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １８：００ＧＭＴ ２月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] （10億ドル） -205.0 3.00 １３日（水） ０７：４５ＧＭＴ ２月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] （ＥＵ基準、前月比、％） 0.5 -0.6 （ＥＵ基準、前年比、％） 1.4 1.4 １０：００ＧＭＴ １月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] （前月比、％） -0.1 0.7 （前年比、％） -2.2 -2.4 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２：３０ＧＭＴ ２月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] （前月比、％） 0.5 0.1 （自動車除く／前月比、％）0.5 0.2 １２：３０ＧＭＴ ２月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] （輸入物価／前月比、％） 0.5 0.6 （輸出物価／前月比、％） 0.3 0.3 １４：００ＧＭＴ １月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] （前月比、％） 0.4 0.1 １４日（木） ００：３０ＧＭＴ ２月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] 就業者数増減（前月比、万人） 0.9 1.04 失業率（％） 5.5 5.4 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （3/9までの週、1000件） 350 340 １２：３０ＧＭＴ ２月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.7 0.2 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.2 １２：３０ＧＭＴ 第４・四半期米経常収支（商務省）[USCURA=ECI] (10億ドル） -112.6 -107.51 １５日（金） １０：００ＧＭＴ ２月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] （前月比、％） 0.4 -1.0 （前年比、％） 1.8 1.8 （2月速報） １２：３０ＧＭＴ ２月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.5 0.0 （指数／前年比、％) 1.9 1.6 （コア指数／前月比、％) 0.2 0.3 （コア指数／前年比、％) 2.0 1.9 １２：３０ＧＭＴ ３月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] （指数） 10.00 10.04 １３：００ＧＭＴ １月対米証券投資（財務省） [USNCIO=ECI] １３：１５ＧＭＴ ２月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] （指数／前月比、％） 0.4 -0.1 （設備稼働率、％） 79.3 79.1 １３：５５ＧＭＴ ３月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] （指数） 78.0 77.6 （2月確報） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【３月１１─１７日の海外行事予定】 １１日（月） １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １２日（火） １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７：００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 スペイン６・１２カ月物国債入札 １３日（水） １７：００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 ２０：００ＧＭＴ ニュージーランド中銀が金利発表 １４日（木） １３：００ＧＭＴ ラスキン米ＦＲＢ理事がシンポジウムで開会の辞（ワシントン） １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 １７：００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 スイス中銀が金融政策発表 ノルウェー中銀の金利決定会合 ＥＵ首脳会議（１５日まで） フィリピン金融政策会合 韓国金融政策会合 １５日（金） １３：３０ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演「大き過ぎてつぶせない」 （メリーランド州ナショナルハーバー） ＥＵ首脳会議（最終日） １７日（日） 中国全人代、閉幕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ［東京 １１日 ロイター］