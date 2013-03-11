＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3月11日─18日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １１日（月） ０７：００ＧＭＴ １月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] （億ユーロ） 157 168 ０７：４５ＧＭＴ １月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] （前月比、％） 0.0 -0.1 １２日（火） ０７００ＧＭＴ ２月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI] （前月比、％） N/A 0.3 （前年比、％） N/A 2.3 ０７：００ＧＭＴ ２月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] （前月比、％） 0.6 0.6 （前年比、％） 1.5 1.5 ＥＵ基準（前月比、％） 0.8 0.8 （前年比、％） 1.8 1.8 （2月速報） ０７：４５ＧＭＴ １月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] （10億ユーロ） N/A -3.6 ０９：３０ＧＭＴ １月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] （前月比、％） 0.1 1.1 （前年比、％） -1.1 -1.7 ０９：３０ＧＭＴ １月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] （前月比、％） 0.0 1.6 （前年比、％） -1.1 -1.5 ０９：３０ＧＭＴ １月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] （10億ポンド） -9.00 -8.90 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １８：００ＧＭＴ ２月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] （10億ドル） -205.0 3.00 １３日（水） ０７：４５ＧＭＴ ２月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] （ＥＵ基準、前月比、％） 0.5 -0.6 （ＥＵ基準、前年比、％） 1.4 1.4 １０：００ＧＭＴ １月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] （前月比、％） -0.1 0.7 （前年比、％） -2.2 -2.4 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２：３０ＧＭＴ ２月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] （前月比、％） 0.5 0.1 （自動車除く／前月比、％）0.5 0.2 １２：３０ＧＭＴ ２月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] （輸入物価／前月比、％） 0.5 0.6 （輸出物価／前月比、％） 0.3 0.3 １４：００ＧＭＴ １月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] （前月比、％） 0.4 0.1 １４日（木） ００：３０ＧＭＴ ２月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] 就業者数増減（前月比、万人） 0.9 1.04 失業率（％） 5.5 5.4 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （3/9までの週、1000件） 350 340 １２：３０ＧＭＴ ２月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.7 0.2 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.2 １２：３０ＧＭＴ 第４・四半期米経常収支（商務省）[USCURA=ECI] (10億ドル） -112.6 -107.51 １５日（金） １０：００ＧＭＴ ２月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] （前月比、％） 0.4 -1.0 （前年比、％） 1.8 1.8 （2月速報） １２：３０ＧＭＴ ２月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.5 0.0 （指数／前年比、％) 1.9 1.6 （コア指数／前月比、％) 0.2 0.3 （コア指数／前年比、％) 2.0 1.9 １２：３０ＧＭＴ ３月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] （指数） 10.00 10.04 １３：００ＧＭＴ １月対米証券投資（財務省） [USNCIO=ECI] １３：１５ＧＭＴ ２月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] （指数／前月比、％） 0.4 -0.1 （設備稼働率、％） 79.3 79.1 １３：５５ＧＭＴ ３月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] （指数） 78.0 77.6 （2月確報） １８日（月） １０：００ＧＭＴ １月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A 11.7 １４：００ＧＭＴ ３月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] （指数） N/A 46 ２月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━