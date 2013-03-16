再送：〔情報ＢＯＸ〕新たな中国国務院の顔ぶれ

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＊公安相の表記を修正しました。 ［１６日 ロイター］ 中国の全国人民代表大会（全人代、国会に相当）は１６日、 国務院（内閣に相当）の人事案を承認した。 副首相や国務委員（副首相級）、財政相などの閣僚、国家発展改革委員会（ＮＤＲＣ） 主任、人民銀行（中央銀行）総裁が決まった。 決定した人事は以下の通り。 ＜首相＞ 李克強 ＜副首相＞ 張高麗 劉延東 汪洋 馬凱 ＜国務委員＞ 楊晶 常万全 楊潔チ（ヨウ・ケツチ） 郭声コン 王勇 ＜外相＞ 王毅 ＜国防相＞ 常万全 ＜国家発展改革委員会主任＞ 徐紹史 ＜教育相＞ 袁貴仁（留任） ＜科学技術相＞ 万鋼（留任） ＜工業情報相＞ 苗ウ（留任） ＜国家民族事務委員会主任＞ 王正偉 ＜公安相＞ 郭声コン（留任） ＜国家安全相＞ 耿恵昌（留任） ＜監察相＞ 黄樹賢 ＜民政相＞ 李立国 ＜司法相＞ 呉愛英（留任） ＜財政相＞ 楼継偉 ＜人事社会保障相＞ 尹蔚民（留任） ＜国土資源相＞ 姜大明 ＜環境保護相＞ 周生賢（留任） ＜住宅都市農村建設相＞ 姜偉新（留任） ＜交通運輸相＞ 楊伝堂 ＜水利相＞ 陳雷（留任） ＜農業相＞ 韓長賦（留任） ＜商務相＞ 高虎城 ＜文化相＞ 蔡武（留任） ＜国家衛生計画生育委員会主任＞ 李斌 ＜中国人民銀行総裁＞ 周小川（留任） ＜審計署審計長＞ 劉家義（留任）
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