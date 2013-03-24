〔今週の主要材料〕海外市場

＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【３月２５─３１日の海外経済指標】 予想 前回 ２５日（月） １２：３０ＧＭＴ ２月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] （指数） N/A -0.32 ２６日（火） １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２：３０ＧＭＴ ２月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] （前月比、％） 3.8 -4.9 （輸送機器除く／前月比、％） 0.5 2.3 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） -1.4 7.2 １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３：００ＧＭＴ １月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数[USSHP=ECI] （季調済前月比、％) 0.9 0.9 （季調前前月比、％) N/A 0.2 （前年比、％) 7.8 6.8 １４：００ＧＭＴ ３月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] （指数） 68.0 69.6 １４：００ＧＭＴ ２月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] （年率、100万戸） 0.420 0.437 ２月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] ２７日（水） ０７：００ＧＭＴ ２月独輸入物価（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] （前月比、％） 0.2 0.1 （前年比、％） -1.6 -0.8 ０７：００ＧＭＴ ４月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] （指数） 5.9 5.9 ０７：４５ＧＭＴ 第４・四半期仏ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDP=ECI] （前期比、％） N/A -0.3 （速報値） ０９：３０ＧＭＴ 第４・四半期英経常収支（国立統計局）[GBCURA=ECI] （10億ポンド） N/A -12.83 ０９：３０ＧＭＴ 第４・四半期英ＧＤＰ確報値（国立統計局）[GBGDF=ECI] （前期比、％） -0.3 -0.3 （前年比、％） 0.3 0.3 （Q4改定） １０：００ＧＭＴ ３月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] （業況感指数） -0.80 -0.73 （景況感指数） 90.4 91.1 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １４：００ＧＭＴ ２月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] （指数） N/A 105.9 （前月比、％） -0.5 4.5 ２８日（木） ０７：００ＧＭＴ ２月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] （前月比、％） -0.1 3.1 （前年比、％） 0.4 2.4 ０８：５５ＧＭＴ ３月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] （失業者数増減・季調済／1000人） -4 -3 （失業者数・季調前／100万人） N/A 3.2 （失業率・季調済／％） 6.9 6.9 ０９：００ＧＭＴ ２月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] （前年比、％） 3.3 3.5 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （3/23までの週、1000件） 340 336 １２：３０ＧＭＴ 第４・四半期米ＧＤＰ確報値（商務省）[USGDPR=ECI] （前期比年率、％） 0.5 0.1 デフレーター 0.9 0.9 （Q4改定） １２：３０ＧＭＴ 第４・四半期米企業利益（商務省）[USCPRF=ECI] （前期比、％） N/A 2.5 （Q3改定） １３：４５ＧＭＴ ３月米シカゴ地区購買部協会景気指数[USCPMI=ECI] （指数） 56.5 56.8 ２９日（金） ０７：４５ＧＭＴ ２月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] （前月比、％） 0.4 -0.8 １２：３０ＧＭＴ ２月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] （個人所得／前月比、％） 0.8 -3.6 （個人消費支出／前月比、％） 0.6 0.2 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.0 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.1 0.1 １３：５５ＧＭＴ ３月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値[USMSN=ECI] （指数） 72.5 71.8 （3月速報） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【３月２５─３１日の海外行事予定】 ２５日（月） １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １６：３０ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が講演（ニューヨーク） １７：１５ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が講演「エコノミストや政策立案者は 金融危機から何を学ぶべきか」（ロンドン） イタリア国債入札 ２６日（火） ０５：１０ＧＭＴ ダラス地区連銀のフィッシャー総裁が講演 「経済と金融政策見通し」（アブダビ） ０５：４５ＧＭＴ スティーブンス豪中銀総裁が証券投資委員会の年次フォーラムで講演 １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７：００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 イタリア国債入札 トルコ中銀金融政策会合 ＢＲＩＣＳ首脳会議（２７日まで、南ア・ダーバン） ２７日（水） １５：００ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁に通信社のグループインタビュー ＊１８：００ＧＭＴ 解禁 １６：１５ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演 「金融政策における情報・不確実性・リスクの管理」 （クリーブランド） １６：３０ＧＭＴ ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が経済見通しについて講演 （ニューハンプシャー州マンチェスター） １７：００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 「よりよい金融政策による見通し改善」、質疑応答あり （ミネソタ州エディナ） １７：００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 イタリア中期債入札 ＢＲＩＣＳ首脳会議（最終日、南ア・ダーバン） インド［水掛け祭］ ２８日（木） １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件 １７：００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 台湾中銀金融政策会合 ２９日（金） オーストラリア、香港、インド、シンガポール、ドイツ、フランス、英国、 米国（株式・債券市場休場）、ブラジル［以上、聖金曜日］ ３０日（土） ３１日（日） 欧州夏時間入り ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━