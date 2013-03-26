＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3月26日─4月2日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２６日（火） １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２：３０ＧＭＴ ２月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] （前月比、％） 3.8 -4.9 （輸送機器除く／前月比、％） 0.5 2.3 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） -1.2 7.2 １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３：００ＧＭＴ １月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数[USSHP=ECI] （季調済前月比、％) 0.9 0.9 （季調前前月比、％) N/A 0.2 （前年比、％) 7.9 6.8 １４：００ＧＭＴ ３月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] （指数） 68.0 69.6 １４：００ＧＭＴ ２月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] （年率、100万戸） 0.422 0.437 ２月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] ２７日（水） ０７：００ＧＭＴ ２月独輸入物価（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] （前月比、％） 0.2 0.1 （前年比、％） -1.6 -0.8 ０７：００ＧＭＴ ４月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] （指数） 5.9 5.9 ０７：４５ＧＭＴ 第４・四半期仏ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDP=ECI] （前期比、％） N/A -0.3 （速報値） ０９：３０ＧＭＴ 第４・四半期英経常収支（国立統計局）[GBCURA=ECI] （10億ポンド） -12.70 -12.83 ０９：３０ＧＭＴ 第４・四半期英ＧＤＰ確報値（国立統計局）[GBGDF=ECI] （前期比、％） -0.3 -0.3 （前年比、％） 0.3 0.3 （Q4改定） １０：００ＧＭＴ ３月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] （業況感指数） -0.80 -0.73 （景況感指数） 90.4 91.1 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １４：００ＧＭＴ ２月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] （指数） N/A 105.9 （前月比、％） -0.2 4.5 ２８日（木） ０７：００ＧＭＴ ２月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] （前月比、％） -1.0 3.1 （前年比、％） 0.4 2.4 ０８：５５ＧＭＴ ３月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] （失業者数増減・季調済／1000人） -4 -3 （失業者数・季調前／100万人） N/A 3.2 （失業率・季調済／％） 6.9 6.9 ０９：００ＧＭＴ ２月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] （前年比、％） 3.3 3.5 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （3/23までの週、1000件） 340 336 １２：３０ＧＭＴ 第４・四半期米ＧＤＰ確報値（商務省）[USGDPR=ECI] （前期比年率、％） 0.5 0.1 デフレーター 0.9 0.9 （Q4改定） １２：３０ＧＭＴ 第４・四半期米企業利益（商務省）[USCPRF=ECI] （前期比、％） N/A 2.5 （Q3改定） １３：４５ＧＭＴ ３月米シカゴ地区購買部協会景気指数[USCPMI=ECI] （指数） 56.5 56.8 ２９日（金） ０７：４５ＧＭＴ ２月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] （前月比、％） 0.4 -0.8 １２：３０ＧＭＴ ２月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] （個人所得／前月比、％） 0.8 -3.6 （個人消費支出／前月比、％） 0.6 0.2 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.0 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.1 0.1 １３：５５ＧＭＴ ３月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値[USMSN=ECI] （指数） 72.5 71.8 （3月速報） ４月１日（月） ０１：００ＧＭＴ ３月中国ＰＭＩ（国家統計局）[CNPMIB=ECI] 50.0 50.1 ０１：４５ＧＭＴ ３月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI] １２：５８ＧＭＴ ３月米製造業ＰＭＩ確報値（マークイット）[USPMIM=ECI] （指数） N/A 54.9 （3月速報） １４：００ＧＭＴ ２月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] （前月比、％） 1.0 -2.1 １４：００ＧＭＴ ３月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] （指数） 54.1 54.2 ２日（火） ０７：５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] （指数） N/A 46.6 （3月速報） ０９：００ＧＭＴ ２月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] （％） N/A 11.9 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４：００ＧＭＴ ２月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGN=ECI] （耐久財受注／前月比、％）N/A N/A （速報値） １４：００ＧＭＴ ２月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] （前月比、％） 1.8 -2.0 ３月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] （前月比、％） N/A 0.6 （前年比、％） N/A 1.5