＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4月8日─15日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ８日（月） １０：００ＧＭＴ ２月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] （前月比、％） 0.3 0.0 ９日（火） ０１：３０ＧＭＴ ３月中国主要経済統計（国家統計局） ＣＰＩ（前年比、％）[CNCPI=ECI] 2.4 3.2 ＰＰＩ（前年比、％）[CNPPI=ECI] -1.8 -1.6 ０６：００ＧＭＴ ２月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] （億ユーロ） 150 157 ０６：４５ＧＭＴ ２月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A -5.9 ０８：３０ＧＭＴ ２月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] （前月比、％） 0.3 -1.2 （前年比、％） -2.8 -2.9 ０８：３０ＧＭＴ ２月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] （前月比、％） 0.3 -1.5 （前年比、％） -1.5 -3.0 ０８：３０ＧＭＴ ２月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] （10億ポンド） -8.55 -8.20 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４：００ＧＭＴ ２月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] （前月比、％） 0.5 1.2 １０─１５日 ３月中国新規融資（中国人民銀行）[CNNYL=ECI] 新規融資額（10億元） 850 620 新規融資伸び率（前年比、％） 14.7 15.0 Ｍ２伸び率（前年比、％） 14.6 15.2 第１・四半期中国外貨準備 １０日（水） ０６：４５ＧＭＴ ２月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] （前月比、％） 0.4 -1.2 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １８：００ＧＭＴ ３月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] （10億ドル） -156.00 -204.00 ３月中国貿易統計（税関当局） 輸出（前年比、％）[CNEXP=ECI] 10.5 21.8 輸入（前年比、％）[CNIMP=ECI] 5.2 -15.2 貿易収支（10億ドル）[CNTRD=ECI] 15.4 15.3 １１日（木） ０１：３０ＧＭＴ ３月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] 就業者数増減（前月比、万人） -0.5 7.15 失業率（％） 5.4 5.4 ０６：００ＧＭＴ ３月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] （前月比、％） 0.5 0.5 （前年比、％） 1.4 1.4 ＥＵ基準（前月比、％） 0.4 0.4 （前年比、％） 1.8 1.8 （3月速報） ０６：４５ＧＭＴ ３月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] （ＥＵ基準、前月比、％） 0.7 0.3 （ＥＵ基準、前年比、％） 1.0 1.2 １２：３０ＧＭＴ ３月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] （輸入物価／前月比、％） -0.5 1.1 （輸出物価／前月比、％） 0.1 0.8 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （4/6までの週、1000件） 365 385 ３月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） １２─１７日 ０６：００ＧＭＴ ３月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI] （前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A 1.4 １２日（金） ０６：４５ＧＭＴ ２月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] （10億ユーロ） N/A -5.0 ０９：００ＧＭＴ ２月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] （前月比、％） 0.1 -0.4 （前年比、％） -2.5 -1.3 １２：３０ＧＭＴ ３月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] （指数／前月比、％） -0.1 0.7 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.2 １２：３０ＧＭＴ ３月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] （前月比、％） 0.0 1.1 （自動車除く／前月比、％）0.1 1.0 １３：５５ＧＭＴ ４月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値[USMSN=ECI] （指数） 78.0 78.6 （3月確報） １４：００ＧＭＴ ２月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] （前月比、％） 0.4 1.0 １５日（月） ０５：３０ＧＭＴ ３月中国主要経済統計（国家統計局） 第１・四半期ＧＤＰ（前年比、％）[CNGDP=ECI] 8.0 7.9 小売売上高（前年比、％）[CNRSL=ECI] 12.5 12.3 鉱工業生産（前年比、％）[CNIO=ECI] 10.0 9.9 固定資産投資（年初来前年比、％）[CNUFAI=ECI] 21.3 21.2 ０９：００ＧＭＴ ２月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A -3.9 １２：３０ＧＭＴ ４月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] （指数） N/A 9.24 １３：００ＧＭＴ ２月対米証券投資（財務省） [USNCIO=ECI] １４：００ＧＭＴ ４月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] （指数） N/A 44 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━