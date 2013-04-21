〔今週の主要材料〕海外市場

＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【４月２２─２７日の海外経済指標】 予想 前回 ２２日（月） １２：３０ＧＭＴ ３月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] （指数） N/A 0.44 １４：００ＧＭＴ ３月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] （年率、100万戸） 5.01 4.98 ２３日（火） ０１：４５ＧＭＴ ４月中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ）[CNPMIF=ECI] ０７：５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] （指数） 46.8 46.8 （3月改定） ０７：５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] （指数） 46.6 46.4 （3月改定） ０７：５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] （指数） 56.5 46.5 （3月改定） １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １２：５８ＧＭＴ ４月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット）[USPMIM=ECI] （指数） 54.0 54.6 （3月改定） １３：００ＧＭＴ ２月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] (前月比、％) N/A 0.6 １４：００ＧＭＴ ３月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] （年率、100万戸） 0.42 0.411 ２４日（水） ０１：３０ＧＭＴ 第１・四半期豪ＣＰＩ（連邦統計局）[AUCPIQ=ECI] （前期比、％） 0.7 0.2 （前年比、％） 2.8 2.2 トリム平均値（前期比、％）0.5 0.6 トリム平均値（前年比、％）2.4 2.3 ０８：００ＧＭＴ ４月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] （業況指数） 106.2 106.7 （現況指数） 109.5 109.9 （期待指数） 103.0 103.6 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２：３０ＧＭＴ ３月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] （前月比、％） -2.8 5.6 （輸送機器除く／前月比、％） 0.5 -0.7 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） 0.5 -3.2 ２５日（木） ０８：３０ＧＭＴ 第１・四半期英ＧＤＰ速報値（国立統計局）[GBGDP=ECI] （前期比、％） 0.1 -0.3 （前年比、％） 0.3 0.2 （Q4確報） １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （4/20までの週、1000件） 351 352 ２６日（金） ０６：００ＧＭＴ ３月独輸入物価指数（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] （前月比、％） -0.2 0.3 （前年比、％） -2.4 -1.6 ０８：００ＧＭＴ ３月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] （前年比、％） 3.0 3.1 １２：３０ＧＭＴ 第１・四半期米ＧＤＰ速報値 [USGDPR=ECI] （前期比年率、％） 3.0 0.4 デフレーター 1.3 1.0 （Q4確報） １３：５５ＧＭＴ ４月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI] （指数） 73.0 72.3 （4月速報） ２７日（土） １─３月中国鉱工業部門企業利益（国家統計局） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【４月２２─２７日の海外行事予定】 ２２日（月） １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ２３日（火） １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７：００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 ２１：００ＧＭＴ ニュージーランド中銀が政策金利発表 スペイン３カ月・９カ月物国債入札 世界経済フォーラム：中南米（リマ、２５日まで） ２４日（水） １７：００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 イタリア国債入札 独連邦３０年債入札 世界経済フォーラム：中南米（リマ、２５日まで） インド休場 ２５日（木） １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件 １７：００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 ユーログループのダイセルブルーム議長が欧州議会に出席 フィリピン金融政策決定会合 世界経済フォーラム：中南米（リマ、最終日） オーストラリア休場［アンザックデー］ 北朝鮮の朝鮮人民軍創建記念日 ２６日（金） メキシコ中銀金融政策決定会合 イタリア国債入札 ２７日（土） アイスランド議会選 １─３月中国鉱工業部門企業利益（国家統計局） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ［東京 ２２日 ロイター］